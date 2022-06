El Sub-12 de Liga Rafaelina

Anoche, en la reunión del CD de Liga Rafaelina de Fútbol, fue presentado en ‘sociedad’ el seleccionado Sub 12 liguista, elenco que estará participando el próximo fin de semana del torneo Provincial para la categoría a disputarse en la ciudad de Esperanza.

El representativo de LRF debutará el viernes a las 16.30hs ante Liga Galvense, encuentro que se disputará en cancha de San Lorenzo de Esperanza.

Javier Berzero es el entrenador del seleccionado Sub-12, siendo sus ayudantes Gustavo Bustos y Juan Berzero. Como preparador físico se desempeña Alejandro Farías.

El plantel que fue presentado anoche y competirá el próximo fin de semana: Arqueros: Matías Gino Migliore. (Brown) y Yamir Aaron Doratto (9 de Julio). Defensores: Máximo Molina (Atlético de Rafaela), Julián Cipolatti (Unión de Sunchales), Andrés Cuffia (Brown), Germán Nael Saurín (9 de Julio), Joaquín Nicolás Passariono (Ferrocarril del Estado). Mediocampistas: Ciro Rodríguez (Ben Hur), Bruno Morlachi Paz (Unión de Sunchales), Franchesco Enzo Cardozo (Ferrocarril del Estado, Agustin Willener (Atlético de Rafaela), Alfonso Bessone (Ben Hur), Felipe Gabriel Vitarelli (Argentino Quilmes), Santiago Cassani (Juventud Unida de Villa San José), Thiago Marengo (Deportivo Aldao), Lorenzo Jesús González (Libertad de Sunchales). Delanteros: Thiago Jesús Barrios (Independiente de Ataliva), Matías Ballari (Libertad de Sunchales).



LA NOVENA DEL APERTURA

Anoche se confirmó la programación que tendrá la 9º y última fecha del torneo Apertura de Primera A.

Jueves 2/6: 22hs Unión vs Florida, Atlético (MJ) vs Quilmes, Sportivo vs Talleres (MJ), Ferro vs Libertad. Domingo 5/6: 13.30hs 9 de Julio vs Ben Hur, Peñarol vs Bochazo, Atlético vs Dep. Aldao; 15.30hs Tacural vs Ramona, Vila vs Brown.

LAS POSICIONES: ZONA A: Ben Hur 22, puntos; 9 de Julio 18; Aldao 14; Tacural 11; Atlético 10; Ramona 10; Peñarol 7; Brown 4; Vila 3. ZONA B: Sportivo 16, puntos; Libertad 14; Unión 13; Quilmes 13; Atlético (MJ) 13; Ferro 11; Bochazo 8; Florida 7; Talleres (MJ) 3.