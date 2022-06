“Hay buen equipo, buenos jugadores y vamos a levantar”, indicó Albertengo

El mercado de pases de mitad campeonato en la Primera Nacional ya está abierto y los dirigentes de Atlético de Rafaela se mostraron rápidos. Por lo menos para las primeras contrataciones, y desvinculaciones. Nicolás Laméndola y Mauro Albertengo ya estamparon sus firmas por 18 meses con la Crema y ayer por la mañana tuvieron su primer entrenamiento en el predio Tito Bartomioli.



Y el que habló ante este regreso por barrio Alberdi fue Albertengo, quien retorna al club luego de dos años.



“Tenía muchas ganas de empezar, de conocer al grupo, si bien a muchos ya los conozco, son amigos, compañeros de años pasados. Ya poniéndome a punto, recuperarme desde lo futbolístico que hace un tiempito que no vengo jugando y desde lo físico también. Pero contento de ya estar acá y tratar de aportarle lo que sea al grupo, sea jugando o desde donde toque, ojala que mejore todo”, indicó el delantero de 32 años nacido en Egusquiza.



Sobre su decisión de volver al elenco albiceleste en este momento, suyo, sumado al presente del equipo, Albertengo indicó: “Es Atlético, mi casa. Tengo mi casa acá cerca, hacía unos años que estaba afuera, a unos 600 kilómetros y no es fácil, decidí que era el momento. Tengo confianza que hay buen equipo, buenos jugadores y vamos a levantar”.



Con respecto a cómo encontró a sus compañeros, y la lucha que tiene el elenco que conduce Ezequiel Medrán, de salir de los puestos de abajo, Mauro señaló: “Hay muy buenos jugadores en el plantel, quizás hoy algo bajoneados por la situación que no se puede ganar en las últimas fechas pero hay que venir con otra mentalidad, hay que cambiarlo y apuntar a estar en el lote de arriba, meterse en el reducido y creo que esa es la manera. No hay que hacerse ninguna cabeza de la posición en la que estamos hoy”.



CARDOZO, OTRO QUE SE FUE



Mientras la dirigencia albiceleste trabaja en la búsqueda de los refuerzos, recordando que Atlético podrá incorporar 5 (cuatro como todos + 1 más por la lesión de Valdivia), también se enfoca en los cortes de contrato que tendrá el actual plantel. El primero en irse fue Guido Milán, el defensor que había llegado de la mano de Forestello se desvinculó de la Crema y continuará su carrera en Gimnasia y Tiro de Salta (Federal A).

En la jornada de ayer el que rescindió su vínculo fue Diego Cardozo. El mediocampista ofensivo también había llegado en el último mercado de pases. También podría recaer en el mismo elenco salteño al cual se fue Milán.