Jubilados: aguinaldo e impuesto a las ganancias

A partir de junio los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán sus haberes con un aumento del 15% más el primer aguinaldo del año.

Con respecto al incremento, se trata del segundo de los cuatro anuales fijados a través de la Ley de Movilidad Jubilatoria e impactará en los haberes de los jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE), de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros más, consignó El Cronista.

Por otro lado, se activará el primer aguinaldo del año que cambiará los montos del mes significativamente.

El próximo aumento se calculó a través de una fórmula que combina un 50% de la recaudación de la ANSES y otro 50% de la variación salarial (RIPTE) y terminó siendo del 15%.

"Este alcanza a más de 7,2 millones de jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados y a más de 9 millones de niñas, niños y adolescentes", detalla la página web del organismo.

Los nuevos montos son: la jubilación mínima: $ 37.525; la jubilación máxima: $ 252.500; y la prestación universal de adultos mayores (PUAM): $ 30.020.



AGUINALDO JUNIO 2022:

¿QUÉ HAY QUE SABER?

Cada medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador dentro de cada uno de los semestres.

La primera cuota se paga en la última jornada laboral del mes de junio y la segunda cuota en la última jornada laboral de diciembre, detalla la página web del gobierno.

Los pasivos que perciben el haber mínimo van a pasar a cobrar un extra de $ 16.315.



IMPUESTO A LAS

GANANCIAS

El mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias se modifica a partir del 1º de junio de 2022, luego del anuncio realizado por el gobierno tras una evaluación realizada por los equipos técnicos de la Cámara de Diputados de la que se desprende que "los trabajadores y jubilados alcanzados se han incrementado sustancialmente en estos últimos dos meses". Esta decisión no solo involucra a los trabajadores activos sino también a los jubilados, consignó el portal de A24.com.

El Poder Ejecutivo Nacional utilizará la facultad otorgada por la Ley N° 27.667 sancionada el 29 de diciembre del 2021, para aumentar el piso del Impuesto a las Ganancias a partir del 1º de junio de 2022.

Utilizando la variación en el índice de salarios RIPTE entre octubre del 2021 y marzo del 2022, el mínimo no imponible para jubilados quedó en $300.192.



AGUINALDO

Y GANANCIAS

En relación al medio aguinaldo, la pregunta es saber si estaría regido por el Impuesto a las Ganancias para quienes alcancen el nuevo mínimo no imponible.

Esta quedó respondida por el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y el Ministro de Economía Martín Guzmán al aclarar que dado que la suba en el mínimo del 24% será instrumentada a partir de un decreto, se exceptuará a los dos medio aguinaldo de este año del pago de este tributo.

El presidente de la Cámara de Diputados recordó que en el período 2015 al 2019, aumentó en más de 1 millón la cantidad de personas en relación de dependencia o que reciben una jubilación que son retenidos por el Impuesto a las Ganancias. Entre diciembre del 2015 y el mismo mes del 2019, la cantidad de trabajadores registrados (sector privado y público) se redujo de 9.371.200 a 9.269.800. Además, el salario real sufrió una caída cercana al 17% en el mismo período y algo similar sucedió con las jubilaciones.

Con las modificaciones que se realizaron a partir de la ley, en el año 2021, 1,5 millones de trabajadores dejaron de pagar el Impuesto a las Ganancias; mientras que en 2020 eran 2,3 millones de empleados los que tributaban este impuesto. Con esta nueva suba serán 1.2 millones los que queden exentos.