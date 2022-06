Cartelera de Jubilados

HABERES JUNIO A

PASIVOS DE ANSES

Desde el miércoles 8 de junio comenzarán los pagos de haberes a titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), correspondientes a este mes.

Si bien los jubilados no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada para ser atendidos por ventanilla. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.

El pago de jubilaciones y pensiones correspondientes al mes de junio es según el siguiente cronograma.

* Para haberes que NO SUPEREN la suma mensual de $ 42.178 es el siguiente: documentos terminados en 0 cobran a partir del 8 de junio; en 1 del 9 de junio; en 2 del 10; en 3 del 13; en 4 del 14; en 5, del 15; en 6, del 16; en 7 también del 16; en 8 del 21; y en 9 del 22 de junio.

* Para haberes que SI SUPEREN la suma mensual de $ 42.178 es el siguiente: documentos terminados en 0 y 1, cobran a partir del 23 de junio; en 2 y 3, del 24 de junio; en 4 y 5, del 27; en 6 y 7 del 28; y en 8 y 9 del 29 de junio.



CLUB DE ABUELOS

DE CALLE PALMIERI

El sábado 4 de junio el Club de Abuelos de calle Palmieri llevará a cabo su tradicional cena-baile con la animación musical de "Cristian Casani y su Grupo".

El menú consistirá en empanada, pollo con salsa de puerros, postre helado y de trasnoche torta. Los interesados podrán reservar su tarjeta a los teléfonos: 426158, 502255, 427776 o 15659634.



"AHORA ES MÁS

FÁCIL JUBILARTE"

A partir del mes de mayo, ANSeS lanzó la campaña "Ahora es más fácil jubilarte" con el objetivo de acompañar a las argentinas y los argentinos durante todo su trámite jubilatorio. De esta forma, el día que cumple la edad para jubilarse (60 si son mujeres y 65 si son varones) van a poder acercarse sin turno, de forma personal y con DNI a la oficina del organismo más cercana a su domicilio para iniciar el trámite jubilatorio.

“Sabemos lo importante que es el momento en que las argentinas y los argentinos inician el camino de su jubilación. Por eso, en ANSES los vamos a estar esperando en nuestras oficinas para acompañarlos en esta nueva etapa que están a punto de comenzar”, indicó la directora ejecutiva, Fernanda Raverta.

Es importante destacar que en ANSES todos los trámites son gratuitos, no necesitan de gestores ni intermediarios y se realizan de forma individual en las oficinas o la web del organismo.

"Ahora es más fácil jubilarte" es una nueva iniciativa con la que ANSES busca simplificar todos los trámites, acompañando desde el principio a cada argentina y argentino que inicie su jubilación.



VIAJES POR ANSES

* Durante todo el año, los adultos mayores tienen la posibilidad de viajar en tren con un 40 por ciento de descuento en destinos de larga distancia como Buenos Aires, Mar del Plata, Pinamar, Bahía Blanca, Rosario, Córdoba, Tucumán, Bragado, Junín y Rufino. El descuento se encuentra vigente todo el año y se realiza en el momento de la compra desde el sitio web de Trenes Argentinos.