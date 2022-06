Santa Fe Capacita: se lanzaron 15 nuevos cursos en la ciudad

El programa Santa Fe Capacita tiene como objetivos lograr el fortalecimiento de la trayectoria formativa, mejorar las condiciones en que se realiza el trabajo, la adquisición de competencias laborales, el desarrollo de aptitudes, conocimientos y habilidades útiles para desempeñarse en espacios laborales.

Además, intenta promover la articulación y cooperación entre los sectores público y privado con el propósito de avanzar en los objetivos planteados en cada una de las líneas de acción y brindar respuestas concretas y eficientes a las diversas problemáticas que se pudieren presentar, especialmente aquellas que afecten a determinados colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral.

En esta oportunidad, en el lanzamiento de los cursos, estuvieron presentes el intendente Luis Castellano; la directora provincial de Capacitación y Formación Laboral, Valeria March; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel; el coordinador de Empleo, Juan Ignacio Ruggia; representantes de la CGT (Confederación General del Trabajo) y de los sindicatos UOM (Unión Obrera Metalúrgica), SOIVA (Sindicato de Obreros de la Industria del Vestido y Afines), STIA (Sindicato de trabajadores de Industria Alimentarias) y personal de la Oficina de Empleo del municipio local.



"ABRIR OPORTUNIDADES"

En el encuentro Diego Peiretti expresó: Diego Peiretti: “Este es un programa del Ministerio de Trabajo del Gobierno de la Provincia. Nosotros venimos gestionando desde el año pasado recursos y fondos para trabajar en la formación de nuestra gente”. “Trabajar en la formación para el empleo es también abrir oportunidades a muchos jóvenes que están en esa búsqueda y lo hacemos a partir de las demandas concretas de las empresas. Allí, tenemos un sector productivo dinámico, que en cada uno de los análisis y estudios que hacemos, ya sea del Observatorio Industrial o del Observatorio de la Actividad Económica que plantea el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, vemos que hay sectores dinámicos que están tomando empleo y allí nosotros planteamos nuestros esquemas formativos”; sumó el secretario local. “Sabemos que necesitamos el apoyo de otros niveles de Gobierno, un apoyo que en algún momento no estaba y que hoy aparece en esta nueva gestión con fuerza, y esto lo tenemos que aprovechar. Entonces, que hoy tengamos 15 propuestas formativas, en un trabajo articulado, en un modelo de gobernanza local con los gremios, con las asociaciones civiles, con el Estado local, con el sector de las y los trabajadores y con la Provincia, habla de que más de 300 jóvenes se van a formar en los próximos meses y van a ingresar a un mercado de trabajo exigente con muchas más capacidades”; cerró Peiretti.



APORTE PROVINCIAL

Al respecto, Valeria March dijo: "Lanzamos 15 cursos que se presentan desde el municipio y desde la Oficina de Empleo, con diferentes sindicatos. Estamos muy contentos en esta nueva edición. A lo largo y ancho de la provincia, en estos dos meses del 2022, ya llevamos más de 250 cursos lanzados". La funcionaria compartió que “queremos seguir mejorando la empleabilidad de todos y todas. Estos cursos están orientados a personas mayores de 16 años, son gratuitos y son para personas tanto desocupadas como empleadas”.



TRABAJO ARTICULADO

Seguidamente, Juan Ignacio Ruggia, comentó: “Antes de comenzar este acto estuvimos reunidos con 30 jóvenes que van a empezar a trabajar en distintas industrias de la ciudad y más del 50% son empresas metalúrgicas. Claramente hay un pedido de las empresas para tener mano de obra calificada en este rubro, con SOIVA trabajamos todo lo que tiene que ver con marroquinería, costura y con STIA, alimentos”.

Agregó que “eso es lo que tiene que ver con los gremios, pero paralelamente, atendiendo las demandas que llegan a la Oficina de Empleo, realizamos una investigación con cada uno de los puestos que no se han podido cubrir en el último año y aquellos que se han repetido. Eso nos da un panorama de lo que está necesitando el mercado de la ciudad. En base a eso, generamos ocho propuestas que tienen que ver con administración, caja, atención al público, reparación de celulares. En síntesis, cuestiones que tienen que ver desde el empleo verde a las cuestiones más administrativas, pasando por electricidad y carpintería”; sumó Ruggia.

El coordinador de Empleo local dijo que “hay que recalcar que hay cupos limitados, eso es importante porque los lugares en los centros de formación tienen una ocupación determinada y nosotros queremos que estos cursos sean intensivos y que realmente se ponga el foco en la persona que quiera formarse y capacitase. En promedio, habrá entre 20 y 30 participantes por curso de formación. Aquellos y aquellas que no tengan la suerte o que no puedan ingresar en este momento, será en la segunda parte del año, porque para el segundo semestre ya nos pusimos a trabajar en unas 15 propuestas más. Es decir que, durante todo el año vamos a tener estos cursos de Santa Fe Capacita, que se suman a los 26 de Santa Fe Más, a los 12 de Empleo Verde y a los más de 15 que vamos a tener de Introducción al Trabajo. Desde la Oficina de Empleo este año tenemos pensado llegar al centenar de cursos con una convocatoria de participantes muy superior al del año 2021”.



SINDICATOS

Por su parte, Nicolás González, secretario General de STIA, contó: "Es la primera vez que participamos de este tipo de eventos. Por ello, para nosotros es importante participar de los cursos junto a otros gremios. Y más por nuestro rubro, el alimenticio, que tiene un papel importante a nivel nacional e internacional". El secretario contó que "en el caso de STIA, se trata de 3 cursos: conserva de frutos y hortalizas; preservación y acondicionamiento de alimentos comercializados en feria; y hortalizas frescas y vegetales mínimamente procesados". "Debo agregar que si bien en la ciudad no tenemos muchas empresas abocadas a estos tres rubros, se intenta con esto sumar nuevas personas y proyectos, con esta iniciativa que tiene el municipio de dar apoyo económico a las personas que sueñan con su pyme"; cerró.



CURSOS E INSCRIPCIONES

Los cursos para esta primera parte del 2022 son: capacitación laboral en elaboración de hortalizas frescas y vegetales mínimamente procesados; preservación y acondicionamiento de alimentos para comercializar; capacitación laboral en elaboración de conservas de frutas y hortalizas; costura básica en fábrica (tiempo y producción); marroquinería; auxiliar en electricidad domiciliaria; tornería CNC; asesor/a de ventas; atención al público en manejo de caja; atención y cuidado de adultos mayores; panificación sin tacc; reparación de celulares; manejo de autoelevadores; operario colocador de pisos y cerámicos y operario industrial. Es importante resaltar que las inscripciones para las formaciones se podrán encontrar próximamente en las redes sociales y los cupos son limitados. En Facebook como Secretaría de Producción, Empleo e Innovación y en Instagram como @produccionyempleo.rafaela. Asimismo, podrán acercarse a la Oficina de Empleo, ubicada en 9 de Julio 420, sacando turno previamente en https://www.rafaela.gob.ar/turnos/Default.aspx?t=78&g=6.