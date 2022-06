Con perfume de Mundial

Wembley, la Catedral del fútbol, recibirá este miércoles 1 de junio a dos campeones del mundo, dos monarcas continentales (ambos han ganado las últimas ediciones de la UEFA y Conmebol). Dos países en los cuales este deporte, se erige por pasiones y pertenencia, sobre cualquier otra actividad, naciones vinculadas por la historia del fútbol al ser uno de los primeros puertos preferidos por los jugadores de nuestro medio, en sus experiencias europeas y tantas otras asociaciones que resultarían pertinentes frente a tamaña hermandad, eso sí, hay un aspecto que los separa en la actualidad: Italia no estará en la Copa del Mundo de Qatar y esta frustración inesperada, en algún punto, le baja el precio a este desafío, ya que desde su perspectiva, el mismo se afronta sin presiones y con la premisa de colocar una nueva piedra basal hacia el futuro.

Cuando FIFA pensó en agregar al calendario de partidos entre selecciones esta nueva estrella, la Selección Argentina, tenía encaminada la eliminatoria y su clasificación se confirmaría mucho antes del final de esa competencia; por otro lado, los Azzurros, a pesar de haber terminado invictos en su zona, no alcanzaron el objetivo de clasificar directos a Qatar, por una mínima diferencia con Suiza, que se quedó con ese ticket obligándolos a la instancia de repesca.

Italia al igual que los otros 9 combinados que ocuparon el 2do lugar y dos agregados por la Liga de las Naciones, le tocó por sorteo la zona de la muerte por la presencia nada menos que de Portugal, final que se jugaría en el país lusitano, ya que se descartaba que vencerían al débil seleccionado de Macedonia del Norte en condición de local, nada ni nadie, imaginaba el desastroso final, con la caída sobre la hora 1 a 0 en la ciudad de Palermo.

Papelón y otra vez, sin mundial.

En este contexto se va a jugar este partido, con las ambigüedades que los resultados que preceden a ambos seleccionados marcan, pero con el glamour de los grandes eventos organizados por quienes administran la elite del fútbol mundial.



AL FIN UNA PRUEBA FUERA DE CASA

Si por lo de “casa” entendemos nuestro continente, el juego en Inglaterra, será la primera prueba albiceleste con un equipo no sudamericano después que se declarara la pandemia en marzo del 2020; antes los amistosos en la gestión de Lionel Scaloni, fueron mixturando esas condiciones y si bien, se jugo la Copa América cuyo anfitrión fue Brasil y en la cual Argentina debió conformarse con un abúlico 3er. puesto, unos meses antes se había medido con rivales europeos y americanos.

La pandemia lo compelió, como a todos, a quedarse en Sudamérica y cumplir con un exigente calendario en el cual se comprimieron los partidos de eliminatorias y la nueva edición del trofeo más antiguo también en tierras brasileñas, con aquella gloriosa consagración, por la cual esta noche, nuestro equipo nacional será uno de los protagonistas.

Esa contingencia, finalmente exitosa, lo fue privando de constatar su gran nivel de juego, acompañado por un invicto de 31 partidos que todavía perdura, con otros pares poderosos del fútbol europeo fundamentalmente. Este particular derrotero ha dejado alguna duda sobre lo que podríamos llamar, informe final de la real categoría de su fútbol y en esta jornada, muchas de esas intrigas es probable que se puedan salvar.

Hay algo singular que uno percibe en la afición de nuestro país, que aún compartiendo que faltan dar algunos exámenes, la confianza que se le dispensa es inédita en los últimos tiempos, a punto tal que lo que ahora se conoce como La Scaloneta, ha traspasado los muros de la patria y se ha convertido en una pintoresca marca a nivel internacional, superando los habituales niveles de exitismo, para convertirse en un reconfortante reconocimiento popular a un grupo de trabajo que levanta valores que escasean en otros ámbitos de nuestro medio.



CON EL EQUIPO DE GALA

Después de una semana de trabajo en Lezama a pocos minutos de Bilbao, Lionel Scaloni volvió a reunir a todas las piezas claves de su gestión y renovación, con la excepción de Leandro Paredes que trabajó a la par del resto, pero será preservado. Las bajas por lesiones y suspensiones impidieron que, en los últimos partidos, el entrenador dispusiera de jugadores como Cuti Romero y Emiliano Martínez, que se ganaron un espacio entre los irremplazables y que obligaron a sustituirlos por otras opciones que, sin desentonar, terminaron ratificando el porque de tal dependencia en el arco y en la zaga.

La otra lectura que ofrece la confirmación del equipo titular es la preferencia por Nahuel Molina como lateral por el carril derecho, otro acierto del cuerpo técnico, el cordobés con apenas una treintena de partidos en el fútbol doméstico, pero ya afianzado en el Udinese, se perfila para arrancar el mundial en la formación inicial. El otro dato es que el Huevo Acuña le está ganando la pulseada a Nico Tagliafico y será de la partida desde el arranque.

Por último, despierta una cierta expectativa el regreso de Paulo Dybala que tendrá en estos minutos seguramente alguna oportunidad, recordemos que luego del partido ante los italianos, Argentina se medirá con Estonia en Osasuna el próximo domingo y allí la Joya deberá ganarse la confianza del entrenador para integrar la lista de 26 jugadores que nos representaran en el Mundial

Se juega La Finalissima y está Messi, todo un espectáculo que no deberíamos naturalizar…

LOS DETALLES DEL PARTIDO

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Italia: Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci y Emerson; Matteo Pessina, Jorginho y Nicolo Barella; Federico Bernardeschi, Andrea Belotti y Lorenzo Insigne. DT: Roberto Mancini.

Estadio: Wembley (Londres).

Árbitro: Piero Maza (Chile).

Hora: 15.45 (19.45 de Inglaterra).

TV: ESPN y Star+.