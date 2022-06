Piden que funcionarios públicos tengan dedicación exclusiva

El diputado de la Coalición Cívica ARI, Sebastián Julierac Pinasco, presentó este lunes un proyecto en la Legislatura santafesina que tiene como objetivo impedir que funcionarios del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo ejerzan labores profesionales particulares que no competan al cargo público para los que han sido asignados.

El proyecto destaca que “todo aquél que acceda a la función pública a través de cargos electivos o en forma transitoria por designación política, sea en el Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo y entidades estatales, deberán cumplir la función única y exclusiva en el cargo al que acceden”.

“Resulta necesario que quien acceda a cargos políticos no ejerza otras funciones por fuera de las específicas de su condición de “funcionario público”, ya que está “rentado” por el propio Estado, con un sueldo, una dieta, entre otros. De esta manera, se intenta evitar situaciones que han tomado estado público por haber prestado trabajos “profesionales” a terceros, es decir, que por locación de obra o servicios, se abone o retribuya como honorarios, cachet o cualquier tipo de remuneración por dichos servicios u obras”, expresó Julierac Pinasco.

Esta ley, alcanzaría a quien se desempeñe como Gobernador, Vicegobernador, legisladores de ambas Cámaras, Ministros, Secretarios de Estado y/o Subsecretarios, Directores de empresas y/o institutos del Estado y todo otro personal jerárquico cuya designación o nombramiento sea realizada por estas autoridades y se desempeñen mientras duran sus mandatos.

“El ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la comunidad, evitando acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de esa alta función y la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores”, agregó.

Según el proyecto, el funcionario "puede realizar tareas en el ámbito privado relacionadas e, incluso, vinculadas al ejercicio de su función pública, pero hasta el mismo momento de su designación". Luego debe presentar una especie de “renuncia” a tales actividades como requisito necesario para asumir el cargo y mientras dure en sus funciones.

"Los funcionarios que representamos a la Coalición Cívica brindamos dedicación exclusiva y consideramos que esto debería extenderse a todos los partidos y poderes del Estado, con ejemplos como el de Elisa "Lilita" Carrió, quien suspendió durante su labor parlamentaria la matrícula como abogada. También citamos a la ex diputada nacional Lucila Lehmann, quien dejó su trabajo como profesional de la salud", manifestó Julierac Pinasco.

En el caso del autor del mencionado proyecto, suspendió su actividad empresarial en medios de comunicación.