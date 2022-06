Repudian acto vandálico contra el presidente comunal de Villa Minetti

La diputada provincial de Juntos por el Cambio, Ximena Sola, presentó un proyecto para que la Cámara de Diputados de Santa Fe, exprese “su más enérgico repudio” ante el atentado que se perpetró contra el presidente comunal de la localidad de Villa Minetti, Gabriel Gentili, y su familia. “Es un claro mensaje mafioso que busca amedrentar, y no vamos a permitir que en democracia una situación como esta pase inadvertida”, afirmó.

Entre la noche del lunes 23, y el martes 24 de mayo, el auto particular del máximo dirigente de Villa Minetti, fue víctima de daños que se realizaron deliberadamente en forma intencional, con el objetivo de dar una advertencia a él y su entorno. “Toda la dirigencia política debe unirse en una sola voz contundente, esto excede a una afinidad ideológica, quieren llevarse puesta a la democracia”, expresó Ximena Sola. Y amplió: “Fueron directamente a buscar su vehículo, alteraron los frenos, realizaron otras rupturas, queda claro que hay un mensaje detrás”.

“Ahora, una vez más nos toca algo que lamentablemente se volvió moneda corriente en Santa Fe: Exigirle al gobernador Omar Perotti que se ponga su cargo al hombro en materia de seguridad, y que encuentre a los responsables de tan indignante hecho”, expresó Sola. A su vez, también se mostró preocupada por un potencial efecto dominó, si este tipo de acciones pasan sin castigo alguno; “este acontecimiento puede tener repercusiones similares en otras localidades de la provincia si los violentos ven que no hay consecuencias por sus actos”, reflexionó.

Finalmente, la diputada PRO hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para que acompañen el proyecto, entendiendo que no se puede minimizar, relativizar, o restar importancia. “Hoy es el auto, mañana puede ser la casa, pasado puede ser la comuna, si no ponemos un freno, los enemigos de la ley nos van a seguir llevando por delante. Hay una denuncia realizada, y confiamos en que la justicia llegará hasta las últimas consecuencias”, concluyó.