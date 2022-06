La mujer policía en Santa Fe

En un contexto de crisis generalizada, las instituciones que conforman la red de gobernanza de una sociedad o un país pagan un precio por la sensación de tristeza, descreimiento y desesperanza que reina en la ciudadanía. Los poderes del Estado (ejecutivos, legislativos y judiciales tanto de la órbita nacional como de las provincias e incluso de ciudades), los gremios, las organizaciones empresarias, la Iglesia entre otras quedan bajo un manto de sospecha sobre si realmente cumplen sus funciones con responsabilidad, eficiencia y transparencia. Ante la adversidad, la gente se fastidia con todos y en especial con quienes teniendo la obligación de trabajar por el bienestar de la población fracasan en el intento.Así las cosas, la política, la justicia e incluso la policía pierden poder y representación ante una sociedad empobrecida que no puede ilusionarse con una vida mejor.La institución policial es una de las que no genera confianza. Tanta corrupción interna, que no afecta a todos sus agentes claro está, impide construir lazos fuertes con la ciudadanía. Muchas veces el vecino no va a la comisaría a hacer una denuncia porque cree que es inútil, que tanto la policía como la justicia no van a hacer nada ante su problema.En la provincia de Santa Fe, ante tanta violencia narco y complicidades de niveles judiciales y de seguridad, es difícil reconstruir el vínculo entre policía y sociedad. Ahora bien, qué pasa por dentro de la institución responsable de la prevención del delito y del esclarecimiento de hechos ilícitos, en particular en la situación de género.Un estudio elaborado por el gobierno provincial, a través de los ministerios de Seguridad y de Igualdad Género y Diversidad, junto con la Universidad Nacional del Litoral, advierte que más de un tercio de las mujeres policías de la provincia de Santa Fe sufrieron acoso sexual dentro de la institución y el 80% de ellas lo padeció por parte de un superior. Otra de las conclusiones de esta investigación cualitativa es que más de la mitad fue víctima de maltratos laborales.El informe titulado “Trayectorias y Roles Laborales de las Mujeres Policías de la Provincia de Santa Fe” contempló entrevistas personales a 95 mujeres policías de diversas jerarquías y ciudades. En cierto modo, es un importante aporte para el diseño de acciones que tiendan a garantizar su plena incorporación como trabajadoras policiales, en igualdad de derechos y condiciones.La Policía de Santa Fe cuenta con más de 20 mil agentes y en la actualidad el 36% de la planta son mujeres. De acuerdo al documento, los motivos más destacados del ingreso de mujeres a la institución policial son la “vocación policial” y la “búsqueda de estabilidad económica”.En la carrera policial, siete de cada 10 entrevistadas sostienen que existe igualdad de oportunidades para el ascenso en la carrera policial entre varones y mujeres. Muchas de ellas afirman que esto es resultado de un cambio en los últimos años pero algunas afirman la persistencia de desigualdades que asocian al machismo. La enorme mayoría de las policías consideran que se encuentran igualmente capacitadas que los varones para ocupar puestos de mando.En relación con las “tareas policiales” una gran cantidad de las entrevistadas está satisfechas con su trabajo. Entre quienes manifiestan insatisfacción aparecen diversos motivos, como el estancamiento en la carrera policial y experiencias de maltrato laboral. En cuanto al tipo de tareas que desempeñan o desempeñaron, existe una fuerte reproducción de un patrón tradicional con una sobre-representación en labores administrativas. Apenas un cuarto de las entrevistadas se dedica exclusivamente a tareas vinculadas a la policía de seguridad.Respecto de la familia, la existencia de relaciones de pareja con otros policías se encuentra ampliamente extendida entre las entrevistadas; y la enorme mayoría se opone a que sus hijos ingresen a la institución policial, lo que puede ser un dato inquietante sobre la forma en qué perciben a la institución estando en su interior.