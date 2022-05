Massa presentó un proyecto de alivio fiscal para autónomos y monotributistas

Luego de que el Gobierno avanzara en la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias después de que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presionara en ese sentido públicamente, ahora el líder del Frente Renovador presentó un proyecto de ley para modificar las escalas de facturación de monotributistas y autónomos, que quedaron desactualizadas con la escalada inflacionaria.

La iniciativa tiene el respaldo del jefe del interbloque Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, y la diputada de Juntos por el Cambio Margarita Stolbizer. Según señalaron fuentes legislativas, el proyecto de Massa, que también lleva las firmas de Leandro Santoro y Mónica Litza, tiene los votos para ser aprobado en el recinto. La iniciativa que Massa ingresó al Congreso contempla adelantar a julio parte de la actualización anual del monotributo, que suele hacerse desde el 1° de enero de cada año a través de la fórmula de movilidad jubilatoria.

Las escalas de facturación de ese régimen quedaron desactualizadas por la escalada inflacionaria. En el primer semestre de este año, las jubilaciones y demás prestaciones que paga la ANSeS acumularán una suba de 29,1%. El proyecto apunta a que ese porcentaje se utilice para actualizar las escalas de facturación de las distintas categorías del monotributo desde el 1° de julio de 2022.

Además, no incluye aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que se buscará una actualización de los topes máximos de facturación, para que los cuatro millones de monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor -o quedar afuera del Régimen Simplificado- si su facturación creció en términos nominales por efecto de la inflación, según la propuesta de Massa.

Con relación a los autónomos que están alcanzados por el Impuestos a las Ganancias y que en la actualidad deben pagar el tributo con ingresos mensuales superiores a $63.000, la solución que contempla el proyecto es actualizar las escalas y deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede en línea o cercano a los empleados en relación de dependencia, que desde el mes que viene será de $289.792.

El paso siguiente sería establecer un mecanismo de ajuste que se aplique por la evolución salarial o la fórmula de movilidad, que hasta ahora determina los montos que esos contribuyentes deben pagar mensualmente como aporte jubilatorio.

El objetivo es que los cuatro millones de monotributistas que AFIP tiene registrados no tengan que saltar hacia una escala mayor -o quedar afuera del Régimen Simplificado- como consecuencia del crecimiento en la facturación en términos nominales por efecto de la inflación.

Massa impulsó la semana pasada una actualización del piso de Ganancias, que comenzará a regir desde junio y destacó que esa medida busca "defender el poder de compra de los salarios", al igual que el proyecto sobre monotributistas y autónomos.

El ex intendente de Tigre, que se sostiene en una posición de neutralidad en medio de los enfrentamientos a cielo abierto entre el albertismo y el kirchnerismo, levantó el perfil en las últimas semanas y su influencia en la agenda económica del Gobierno avanzó con fuerza.

Si bien el ministro de Economía, Martín Guzmán, se resistía a las modificaciones impulsadas por Massa en Ganancias y Monotributo por el impacto fiscal negativo que esas medidas provocarán en las cuentas públicas, el presidente Alberto Fernández intercedió a favor del titular de Diputados (el tercer socio de la alianza gobernante) porque no quiere abrir otro frente de disputa, teniendo en cuenta el costo que ya está pagando por la puja con el cristinismo.

El crecimiento de la figura de Massa en la coalición oficialista coincide con la aspiración de sectores del Frente Renovador de apuntalar a su líder de cara a las elecciones presidenciales del año próximo. Por el momento, no dio ninguna pista de que jugará como candidato presidencial, e incluso aclaró en una entrevista que no se considera "presidenciable", pero el curso sinuoso de los acontecimientos en la política argentina podría provocar un golpe de timón en su derrotero político. (NA)