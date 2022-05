Renunció Pronsato, el responsable de la ejecución del gasoducto Néstor Kirchner

El titular de la unidad ejecutora del gasoducto Néstor Kirchner, Antonio Pronsato, renunció ayer a su cargo, según informaron fuentes gubernamentales. El ahora ex funcionario desempeñaba funciones dentro de la estructura de ENARSA y tenía a su cargo la realización del ambicioso proyecto que promete transportar el gas que se extrae desde Vaca Muerta.

Luego de que el presidente anunciara hace un mes el inicio de las obras durante un acto en Neuquén, el Gobierno lanzó un spot publicitario en el que mostraba trabajos en el terreno, pero lo concreto es que aún sólo se llevaron adelante algunas licitaciones preliminares y no se realizó ninguna tarea de campo.

Dentro de ENARSA, Pronsato -un ex colaborador de Julio De Vido, ministro de Planificación entre 2003 y 2015- respondía al titular del ente, el camporista, Agustín Gerez, quien reporta a la secretaría de Energía Eléctrica a cargo de Jorge Basualdo, dentro del ministerio de Energía a cargo de Energía, Damián Martínez.

Según trascendió, en la salida de Pronsato se conjuga la interna política del gobierno nacional y temas relacionados directamente con demoras en la puesta en marcha del proyecto.

En declaraciones radiales, Martínez sostuvo ayer que más allá de la obra troncal, hay otras "secundarias" que están avanzando y respaldó el trabajo de ENARSA al asegurar que "estamos muy conformes con su tarea". Lo concreto es que la licitación central nunca fue lanzada y desde el gobierno aseguran que la sólo faltan detalles para su publicación oficial.

La semana pasada ENARSA y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) firmaron el contrato para la conformación del fideicomiso financiero y de administración. Es el Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino (FONDESGAS), que permitirá administrar los bienes que serán utilizados para la construcción del gasoducto, según precisó la Secretaría de Energía.

El Gasoducto Presidente Néstor Kirchner es un proyecto de infraestructura que permitirá ampliar en un 25% la capacidad del sistema de transporte de gas natural y ayudará a desarrollar la producción creciente en Vaca Muerta.



ENARSA NEGÓ DEMORAS

EN LAS OBRAS

Tras la renuncia de su titular, Antonio Pronsato, ENARSA negó demoras en las obras del gasoducto Néstor Kirchner y afirmó que los trámites de "licitación, adjudicación y ejecución están dentro de los plazos previstos". "En este sentido, a la fecha ya se encuentra adjudicada la provisión de cañerías, mientras que ya se realizó la apertura de ofertas y está en instancia de análisis la adquisición de válvulas, electrodos, mantas termocontraibles, tramos de medición, cromatógrafos y otros elementos vinculados tanto del Gasoducto Néstor Kirchner como de las obras complementarias", afirmó la empresa en un comunicado de prensa.

A su vez informó que "la licitación de las obras civiles será lanzada en los próximos días, avanzando de esta manera con los pasos correspondientes".

Pronsato presentó este lunes la renuncia a la titularidad de la unidad que estaba a cargo de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner dentro de ENARSA.

La empresa recordó además que Cabe recordar que pasado viernes 27 de mayo se suscribió con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) el contrato para el fideicomiso financiero que administrará los bienes afectados a la obra. (NA)