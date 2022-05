El RUAGA abrió otra vez el registro de inscripción

“Esperamos propuestas de familias que reciban a chicos más grandes, a adolescentes, con alguna situación particular de salud o a grupos numerosos de hermanos”, explicó la directora del RUAGA.

El Registro Único de Aspirantes a Guarda (RUAGA) con fines adoptivos abre el segundo período de inscripción del año 2022 a partir de este miércoles, que se extenderá hasta el 10 de junio, mediante un trámite totalmente gratuito y online.

La inscripción al registro se realiza enviando el Formulario de Inscripción disponible en www.santafe.gov.ar a las casillas de correo electrónico [email protected] y [email protected]

En ese marco, la directora del RUAGA, Magdalena Galli Fiant, explicó que “la planilla se completa de forma muy sencilla. Es para los nuevos inscriptos. Los que ya se han anotado no es necesario que lo hagan nuevamente. En el año 2021 se incorporaron 201 nuevos inscriptos (personas y parejas). Somos un registro muy nutrido. Pero como siempre decimos, la mayoría de quienes se inscriben siguen apostando a una disponibilidad adoptiva para niños pequeños. Eso es importante pero estamos esperando también esas otras propuestas de familias que reciban a chicos más grandes, a adolescentes, a chicos con alguna situación particular de salud, a grupos numerosos de hermanos”.

“Es decir -continuó-, aunque tenemos muchos inscriptos siempre estamos en déficit para darle respuesta a estas situaciones especiales que nos llevan a buscar otras estrategias de búsqueda”.

“Los requisitos que se piden es que se tenga una edad mínima de 25 años. Si es una pareja, con que uno de los dos tenga esa edad es suficiente. En el caso de los nuevos inscriptos al RUAGA tienen que estar domiciliados en Santa Fe. Pero para las convocatorias públicas están abiertas a toda la comunidad. Basta que sean personas que vivan en la república Argentina. Después si hay requisitos más sensibles que no son simplemente edad o estado civil sino que son aptitudes para poder prohijar por adopción, que son las que van a ser evaluadas por los equipos profesionales”, explicó Galli Fiant.



CONVOCATORIAS PÚBLICAS

El RUAGA también comunica que se ha creado una plataforma provincial para la difusión de las convocatorias públicas, abierta a los interesados de todo el país.

Las convocatorias públicas son una instancia de búsqueda de aspirantes a la adopción cuando se han agotado las posibilidades de hallar familias disponibles dentro del Registro Provincial y en los demás Registros del país que integran la Red Federal.

Con esta nueva modalidad será más directo y accesible conocer cuáles son los casos de niñas, niños y adolescentes en situación de adoptabilidad, para que todas las personas interesadas en formar una familia con ellos puedan postularse.

Para acceder a la difusión de las convocatorias, ingresar en: www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/218914