Entubado de calle Tucumán: el Ejecutivo informó que el atraso de obra es ínfimo

De entrada el informe aclara que fue licitada por el Gobierno provincial y adjudicada a la Empresa Menara Construcciones de nuestra ciudad. También que el inicio de los trabajos fue el 10 de noviembre de 2021 y tiene un plazo de 12 meses. La inspección está a cargo de la Provincia mientras que el uso y ocupación de la vía pública lo organiza la Municipalidad.En el primer punto del informe se indica que “se viene ejecutando de acuerdo a los tiempo planificados. El avance certificado al mes de marzo es de 13,82%, pero de acuerdo al cronograma teórico debería ser del 14,77%, por lo que se encuentra 0,95 % debajo de la curva proyectada”En segundo término se explica que “a efectos de asegurar el resguardo de las viviendas ante los desmoronamientos que se originaron por excavaciones y retiro de suelo se modificó la forma en que se ejecutaba el apuntalamiento de entubado/bóveda existente a fin de minimizar riesgos”Respecto del motivo que produjo el desmoronamiento se detalla que “tuvo lugar en las veredas y no afectó estructuralmente las viviendas de los frentistas”.Con relación a los motivos “de acuerdo a lo visto y analizado obedeció a varias causas: suelo con exceso de humedad por las lluvias de los días previos que originó que el apuntalamiento se viera afecto por el escurrimiento del agua por el conducto aún en funcionamiento; excavación a mayor profundidad de fondo del entubado existente, que favoreció el deslizamiento del terreno”Sobre las medidas que tomaron los responsables de la ejecución de la obra se señala que se “aseguró la zona, se calzaron veredas para evitar que se produzcan nuevo desmoronamientos, y, posteriormente, se procedió al retiro de los árbolesEn otro orden, se comunicó que “la obra considera costos de daño y perjuicios en viviendas particulares así como también a comerciantes de la zona y cómo devengarán se los mismos. En toda la obra pública, la empresa contratista debe contar con pólizas de seguro para: la inspección de obra, para todo el personal, de responsabilidad civil contra terceros. Además, antes del inicio de obra, la empresa realizó una constatación mediante escribano público del estado de las viviendas frentistas a la obra”Quien pidió la palabra fue el radical, Leonardo Viotti y apuntó que “esto es la respuesta al pedido de informes que realizamos luego de la visita a calle Tucumán y a simple vista falta responder los puntos 5 y 6 en los que pedimos considerar la reposición de la arboleda que fue retirada de las veredas y por otro lado contemplar una compensación o asistencia a los comerciantes que ven afectada su actividad como consecuencia de la demora en el desarrollo de la obra. Respecto de la obra vemos que se ha avanzado en el último tiempo y en la contestación nos aseguran que no se produjeron problemas estructurales en las viviendas, pero a nosotros no expresaron lo contrario los vecinos”Por su parte el oficialista Martín Racca reforzó lo dicho en el informe y recalcó que “si algún frentista se siente perjudicado puede hacer el reclamo en el seguro”Pero algunos miembros de la oposición pusieron en duda el avance.DUDAS Y REPROCHESTal el caso de Miguel Destefanis (UCR-JxC) al estimar y poner en duda que “si en seis meses llevan hecho un 20% le quedan hacer el 80% en el mismo tiempo”Lo que vino después fue cruce entre Ceferino Mondino (PRO) y la concejal justicialista Valeria Soltermam. El cambiemita trasladó la preocupación de comerciantes del lugar por la merma en sus ventas, más aún cuando ahora arranca una zona con mayor cantidad de comercios. “No se si habrá que contemplar una medida extra, pero alguno me planteó hasta de mudarse, concretamente el propietario de una panadería de años” y fue en ese momento que la edil oficialista lo cortó diciendo, aunque sin ningún tipo de malicia, ¡pero no se van a inundar más! y la observación no cayó bien en Mondino quién disparó: “que es una obra importante no se puede discutir, pero no estamos hablando del entubar el arroyo Maldonado (se entubó subterráneamente por debajo de parte de CABA), seamos cauto y entendamos que los comerciantes vienen de una situación tremenda y si se les va a cortar el tránsito por tres meses esos locales dejan de funcionar. Reitero: lo que estoy diciendo que se ejecute con el menor impacto para los vecinos porque que la obra sea millonaria no quiere decir que deba tener déficit de ejecución”.Enseguida Soltermam aclaró que en ningún momento quiso soslayar la situación de los comerciantes sino resaltar que “se trata de una obra compleja, millonaria y esperada por muchos años y en poco tiempo más estará lista”Se convino que se insistirá con otra Minuta de Comunicación para tener respuestas a preguntas que quedaron pendientes de contestar y también hacer un seguimiento de la obra para garantizar la transitabilidad de los vecinos con el menor impacto posible para los comerciantes.