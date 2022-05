Comisiones despacharon varios proyectos y otros polémicos seguirán analizándose

Con la presencia de todos los ediles la Comisión se abrió con la lectura de la nueva comisión vecinal de avenida Italia, en la que, como ya expusieron en los medios, se encontraron con faltantes e irregularidades al asumir.El Cuerpo decidió, convocar tanto a las flamantes autoridades como a la responsable del área vecinales del Municipio, Vanesa Macagno.Luego se abordó el proyecto (Minuta de Comunicación) del edil Lisandro Mársico solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que se analice posibilidad de disponer un programa “Rafaela Libre de Humo”, consistente en concientizar a la ciudadanía en general sobre el consumo de cigarrillos en los sectores de esparcimiento de la ciudad, previniendo la contaminación que produce no solo el hecho de consumirlos, sino las colillas que se dejan en los diferentes lugares, a los fines de preservar la naturaleza, mejorar la calidad del descanso en ese sector y prevenir enfermedades.Con ese fin propone “instalar en: toda el área del palacio municipal colilleros con el fin de recolectar las colillas que de otra forma terminan en el suelo o sumideros y recipientes acordes para depositar las colillas de los cigarrillos en los espacios públicos.“Esta minuta tiene la misión de sugerirle al Ejecutivo que comience a realizar algunas acciones y las vaya transformando en política de Estado junto a la concientización de los ciudadanos. Estamos atrasados con respecto a otras ciudades.El proyecto quedó en Comisión y se seguirá analizandoSORBETES,EN ESPERAOtra iniciativa de Mársico, esta vez con formato de Ordenanza, impulsa la prohibición de uso de sorbetes plásticos descartables que no sean biodegradables y/o reciclables y su reemplazo por reutilizables. La aplicación alcanza a “comercios, bares y restaurantes que los utilizan y/o expenden”. Quedan exceptuados aquellos productos que “están empacados con el sorbete adherido, tales como envases tetra-brick de jugos o leches”.El proyecto incluye también un apartado con las sanciones económicas que le corresponderá a quienes incumplan con esta normativaEn la defensa de su propuesta, Mársico manifestó: “aquí hay bares y restaurantes que ya lo aplican y otros no. Esto también está avanzado en otras ciudades”.El proyecto recibió algunas críticas, fundamentalmente de parte del oficialismo y se convino en llevarlo al Concejo ambiental para trabajarlo más exhaustivamente.PAVIMENTO, BADENESY DESAGÜESLuego tuvo despacho una Minuta de Comunicación del bloque Juntos por el Cambio (JxC) solicita al DEM que “se analice llevar adelante la pavimentación de calle Chacabuco desde Brasea a Peñaloza y desde Peñaloza a Jauretche y en la cortada de calle Rivadavia en la cuadra de la numeración 2.300”.También hubo luz verde para otra Minuta de JxC para que “se proceda a señalizar de manera horizontal el badén ubicado en calle Suiza a la altura del 350”Una segunda Minuta de Mársico solicita, por un lado, “abrir los desagües de la avenida Octavio Zóbboli, por encontrarse tapados, no circula el agua que desciende por la boca de tormenta, la cual se ubica anexa a la arteria citada” y, por otro, que "se renueven las tapas pertenecientes a las cajas de registro de semáforos, que se encuentran rotas o directamente se carece de las mismas”. Igualmente tuvo consenso y pasa para su aprobación a la sesión del juevesASSA NO FINANCIAEl tema siguiente fue la respuesta de Aguas Santafesinas S.A a una Resolución presentada por el bloque Juntos por el Cambio solicitando que “evalúe la posibilidad de llevar adelante un proyecto técnico en calle Progreso, entre la arteria Juan Abele y el Canal Norte, para la realización de la obra y provisión del servicio de cloacas. Desde la empresa se dio la factibilidad para realizar la obra, pero su financiamiento debe ser con “exclusivo cargo de los interesados”Se convino requerir a la Vecinal del barrio si hay consenso entre los vecinos y mandar un nota a la secretaria de Obras Públicas para que se la cuantifique y evalúe si se puede realizar a través de contribución por mejoras.DÉFICIT DEMINIBUSESFinalmente, hubo acuerdo en el Concejo para despachar la Ordenanza que ratifica el Convenio suscripto en fecha 09 de Marzo de 2022 entre la Municipalidad de Rafaela y la Secretaría de Transporte de la Provincia de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología a los fines de la percepción de sumas dinerarias provenientes del Ministerio de Transporte de la Nación Argentina como así también los valores aportados por la Provincia de Santa Fe con el objeto de morigerar el impacto del incremento de los costos de explotación.Tras la lectura de todo el proyecto, la concejal Alejandra Sagadoy preguntó si ese dinero ya fue recibido, cuál fue el origen y cuál es el monto percibido.La contestación del oficialismo fue que hay que remitirse al Decreto municipal y lo llevará a la sesión del jueves, previo a su aprobaciónFue entonces que Mársico pidio conocer “el déficit de transporte público”.“Sería bueno tener un informe con alguna periodicidad para ver los aportes de Provincia y Nación y cuánto destina el Estado municipal. Quedó encargado de elaborar un cuestionario, que luego será ampliado por sus pares, para enviarlo a la Comisión de Transporte”, dijo el dirigente del PDP