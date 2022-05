La Provincia conmemoró el día del donante de órganos

El Ministerio de Salud junto al Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (CUDAIO) celebraron este lunes el día del donante de órganos, en el hospital escuela Eva Perón de Granadero Baigorria. Esta fecha se conmemora todos los 30 de mayo y el eslogan para este año fue “Dejá tu marca”.

En este sentido, la ministra de Salud, Sonia Martorano, expresó: “Queríamos celebrarlo en este hospital haciendo un fuerte agradecimiento y reconocimiento a todas las personas que trabajan en los procesos de procuración, donación, trasplante y ablación de órganos, como asimismo agradecer a todas las personas donantes y a sus familiares en nuestra provincia donde somos aportantes de órganos para todo nuestro país”. “Por eso, -continuó- hoy estamos llamando a la concientización en esta campaña para anotarnos como donantes y es ser transformadores de dolor en amor”, continuó.

Asimismo, la titular de la cartera sanitaria recordó que “estamos haciendo una importante campaña de operación para cirugía de cataratas y retomando todas aquellas prácticas patologías y prestaciones, el abordaje de esas patologías que se vieron un poco relegadas por la atención permanente que demandó la pandemia de Coronavirus. Cómo hacer a partir de este hospital para que todos puedan ser operados en tiempo y en forma, y este año tener las listas sin esperas. Eso es lo que estamos trabajando en todas las diferentes áreas en este caso oftalmología”.



CAMPAÑA DE DONACIÓN

Por su parte, el director del hospital Eva Perón, Tomás Diez, expresó que “la campaña que se hará los días 7, 8 y 9 de septiembre de cirugías de cataratas nosotros fuimos y somos hospital que hemos dedicado a la atención de los pacientes Covid”. “Durante ese período hubo una serie de patologías que quedaron retrasadas, una de ellas son las cirugías de cataratas así que gracias al servicio oftalmología y junto con otros profesionales distinguidos de la ciudad cómo ser el doctor Ferroni van a realizar esta campaña de cirugías de cataratas que van a operar más de 400 personas de la región”, afirmó. Finalmente el director informó que “para anotarse hay un link en la página de la provincia donde hay un número de teléfono. Así hay datos de contacto para consultar y en los casos que sea aplicable comenzar a hacer los exámenes prequirúrgicos. Es muy positivo esto para la región y para la provincia”.



"DEJA TU MARCA"

Por último, el titular de CUDAIO, Mario Perichón, expresó que “estamos nuevamente con la Ministra y hace poco estuvimos con el Gobernador y el presidente del Incucai, siendo la primera vez que nos recibió un gobernador. Cuando uno dona órganos deja una marca, en la familia, en quién recibe el órgano, en el intermediario de toda esta historia que son los organismos jurisdiccionales como el CUDAIO y el Incucai que se distribuyen en todas las provincias de nuestro país y una marca para los tipos de transplantes entonces nos parece importante dejar la marca”. “Los jóvenes han cambiado un parte de la historia de la donación a nuestro país y han participado notablemente en los últimos años. En el volante o folleto tienen un QR donde en forma interactiva permite a través del celular y los distintos portales sea del Incucai, CUDAIO o de Mi Argentina, para que poder informarse adecuadamente y para su vez y tomar la decisión poder anotarse a través de la forma digital”, cerró Perichón.



ALTA DEMANDA POR

PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS

Al ser consultada por la ocupación de camas y ante el aumento de las consultas en los diferentes nosocomios provinciales, Martorano indicó que “hoy estamos atravesando una etapa de alta patología respiratoria, lo que nosotros llamamos alta demanda de atención y de camas por patologías respiratorias”. “El covid está aumentando, agregó. En la última semana superamos los 1.300 casos, es decir que de una semana a la otra se duplicaron los casos. De cualquier modo estamos hablando de unos 200 casos por día, con una política de testeos a personas mayores de 50 con factores de riesgo, personal de salud, embarazadas o de seguridad y demás; entonces no se está testeando a tanta gente de personas”, agregó. Además, la Ministra de Salud aclaró que “de cualquier modo recordamos que los centros de testeo están abiertos y quien tenga sintomatología puede testearse de lunes a lunes, están centros de testeo disponibles”. “Por otro lado lo que decíamos hay casos están en aumento pero también tenemos adenovirus, rinovirus, todo lo de la patología respiratoria habitual después de 2 años de no tener tantos contactos, especialmente la población pediátrica. Estamos viendo una sintomatología especialmente en pediatría y es por eso que las últimas semanas tuvimos mucha más internación en esta franja etaria y hemos aumentado la cantidad de cama tanto neonatales como pediátricas”, agregó. En este contexto, la funcionaria pidió a la población “que al menos los próximos 60 días se use el barbijo como tenemos nosotros en los ambientes cerrados el cuál es claramente dentro del ámbito de salud es obligatorio, dentro de lo que es transporte está bueno que también se esté usando y estamos pidiendo que se utiliza el barbijo en el ámbito educativo y en aquellos ámbitos que sean cerrados. Esto tiene que ver con el cuidado de nuestra comunidad y especialmente hoy. Por eso pedimos que por los próximos 60 días la población utilice el barbijo”, concluyó Martorano.