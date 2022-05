Taller para armado del CV en Rafaela en Acción

En el marco de las capacitaciones que las diferentes áreas municipales organizan en Rafaela en Acción, se llevará a cabo un taller para armado del currículum vitae y herramientas útiles para una primera entrevista laboral. La actividad que estará a cargo de la Oficina Municipal de Empleo, tendrá lugar el jueves 2 de junio, de 13:00 a 14:00, en Shelby's Bar (Avenida Italia 512). La participación es sin inscripción previa. Quienes asistan podrán llevarse su CV confeccionado al finalizar la jornada. Con el dispositivo móvil que recorre los barrios, el Estado local no solo busca llevar trámites y servicios a los barrios, sino instancias de formación, en este caso, para acompañar a las personas que se encuentran en la búsqueda de un empleo. Cabe aclarar que se desarrollarán otros cursos sobre diferentes temáticas referidas a empleo en las siguientes estaciones que visite Rafaela en Acción.



CAJA DE PENSIONES SOCIALES

Por su parte, desde este jueves 2 de junio, la Caja de Pensiones Sociales de la Provincia de Santa Fe acompañará el recorrido de Rafaela en Acción en cada una de sus estaciones. Además de PAMI y ANSeS, este organismo provincial tendrá un espacio en el dispositivo móvil para atender a la ciudadanía. Estará brindando sus servicios los días jueves de la segunda semana en cada estación, en el horario de 8:00 a 14:00. José Luis Rossetto, director provincial de la Caja de Pensiones Sociales, detalló que la Caja funciona como “una herramienta de política social que otorga pensiones no contributivas enmarcadas en la Ley Nº 5.110, más las pensiones que se otorgan por leyes específicas. No es una solución a todas las problemáticas, pero vinculada a otros procedimientos de ayuda que tiene el Estado, es una forma de acompañar a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad”. En función de esto, el primer requisito es estar en una situación de vulnerabilidad: “A partir de ahí iniciamos un estudio del caso y realizamos el acompañamiento para que puedan acceder a un beneficio. Por invalidez y ancianidad, el beneficio alcanza la suma de 17.800 pesos. Por un menor, en caso de madres solas o viudas, el beneficio es de 15.600 pesos”. Cabe aclarar que estos montos se actualizan porque se rigen bajo las mismas condiciones de actualización que la política salarial de los empleados públicos de la provincia de Santa Fe.