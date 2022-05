Juveniles en el Regional AFA

Este martes se disputará la quinta fecha del Torneo Regional Juvenil AFA de inferiores. Como visitante, Ben Hur enfrentará a Unión de Sunchales, el otro representante de la Liga Rafaelina que participa de este campeonato.

Los horarios de los partidos serán estos: 15 hs. Sub 13; 16:30 hs. Sub 15 y 18:15 hs. Sub 17.

Por otra parte, la institución informó que debido a la obra que se está realizando en el Canal Sur, desde ayer y por tiempo indeterminado, los deportistas de fútbol masculino y femenino ingresarán al Campo de Deportes por el acceso ubicado en calle Estanislao del Campo.

Los deportistas de básquet masculino continuarán ingresando por el acceso que utilizan habitualmente, ubicado por detrás del Estadio “Coliseo del Sur”.