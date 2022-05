Palermo dejó Aldosivi

A solo cuatro días del inicio del nuevo torneo de Primera División, Martín Palermo renunció ayer como entrenador de Aldosivi de Mar del Plata, y según confirmaron desde su entorno, pese a que su contrato finalizaba a fin de año decidió dar un paso al costado debido a "un desgaste en la relación" con algunos dirigentes del club y a que "no se sintió valorado" tras el desempeño del equipo en la Copa de la Liga Profesional.

La noticia produjo sorpresa en el club del puerto marplatense, que no brindó información oficial al respecto y que deberá buscar contra reloj un reemplazante, de cara al debut en el campeonato el próximo lunes, ante Argentinos Juniors.

En su paso por el club, dirigió 27 partidos, 12 de los cuales fueron triunfos, cinco empates y diez derrotas.



DOMINGUEZ PASO LA ESCOBA

El entrenador de Independiente, Eduardo Domínguez, separó a diez futbolistas del plantel profesional con miras a la próxima temporada, en la vuelta a los entrenamientos tras la eliminación de la semana pasada por Copa Sudamericana.Los futbolistas que no serán tenidos en cuenta por Domínguez son Gonzalo Asís, Mauro Zurita, Ayrton Costa, Santiago Velásquez, Thomas Ortega, Matías Sosa Ugolini, Juan Pacchini, Juan Román Zarza, David Sayago y Gastón Togni.



GUDIÑO DEJA PATRONATO

El mediocampista Gabriel Gudiño no renovará su contrato en Patronato de Paraná y será la segunda baja confirmada del plantel ‘rojinegro’, de cara a la actividad en el segundo semestre, con la realización del campeonato de la Liga Profesional de fútbol (LPF). El volante derecho, de 30 años, resolvió no continuar en el club entrerriano “de común acuerdo”.