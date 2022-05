Positivo balance de la fiesta del TC

Por VÍCTOR HUGO FUX



Ya esa una saludable costumbre, pero nunca va a dejar de sorprender. Rafaela se ha caracterizado a lo largo de su historia por su enorme poder de convocatoria.

Desde que las primeras "500 Millas Argentinas" se realizaron en el trazado que se ubicada en los caminos rurales al oeste de la planta urbana, los aficionados llegaron a esta ciudad atraídos por el automovilismo, siendo muy recordada la imagen del largo tren que se detenía a un costado del mítico escenario, luego de recorrer los más de 500 kilómetros que separan a Buenos Aires de esta Pampa Gringa.

La asistencia se contó invariablemente por decenas de miles de simpatizantes. El clásico paisaje se repite hoy, a casi un siglo de aquellas competencias, pero en un circuito que tiene desde hace poco menos de setenta años una identidad propia.

El autódromo "Ciudad de Rafaela" nació en la década del '50 y desde entonces, a pesar de haber cambiado la tierra por el pavimento y el óvalo por las chicanas, mantiene bien arriba la atracción de la gente, particularmente, por esa cuestión única de adrenalina que transmite a propios y extraños por las velocidades que se alcanzan en las extensas rectas y en los peraltes de sus dos cabeceras.

En el regreso del Turismo Carretera y en coincidencia con el cierre de la exitosa Semana del Automovilismo, el "Templo de la Velocidad" volvió a latir. Y no es casualidad que haya sido con la Carrera de los 3 Millones, una de las especiales por decisión de la ACTC.

También se rindió, en un acto de estricta justicia, el homenaje a un dirigente de excepción, con la imposición de su nombre a la competencia. Este Gran Premio "Ero Francisco Borgogno", recordó a un hombre que contribuyó a enriquecer la historia de nuestro automovilismo y está bien que haya sido reconocido, como también lo fue una semana atrás cuando Atlético identificó a su curvón norte como Jorge "Nene" Ternengo, uno más entre los tantos miles de los asistentes que estuvieron en el ansiado regreso del TC.

En lo deportivo, la capacidad del tetracampeón Agustín Canapino y el enorme potencial de la Chevy del JP Carrera no le concedieron opciones al resto. El único que pudo seguirle el ritmo al tres veces ganador y nuevo líder del actual campeonato fue Mariano Werner, pero nunca llegó a comprometer su victoria.

Se repitió, como desde que en 1937 nació la categoría más añeja del mundo, el siempre vigente duelo entre Chevrolet y Ford, que esta vez marcaron una clara tendencia, por encima de Torino, Dodge y Toyota, ante una multitud que volvió a poner de manifiesto todo lo que es capaz de generar el Turismo Carretera en uno de sus circuitos más emblemáticos a partir de aquella tan lejana primera visita, cuando el 12 de enero de 1941 se disputaron las "12 Horas de Rafaela", con el triunfo de Eusebio Marcilla.

Esta vez no hubo restricciones, como en septiembre del año pasado. Y se vio claramente reflejado en el marco imponente que presentó un escenario que en poco tiempo más comenzará a incorporar mejoras a su infraestructura para dar el salto de calidad que necesita para estar a la altura de los nuevos desafíos que plantea una actividad que ocupa un lugar importante entre las preferencias de los argentinos.