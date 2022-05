Firmó Laméndola y estaría cerca Albertengo

Con la posibilidad reglamentaria de sumar cinco refuerzos a partir de ayer, Atlético entró en el mercado de mitad de campeonato en la Primera Nacional. La pobre campaña, que lo ubican en los puestos cercanos al fondo de la tabla, obligan a eso al entrenador Ezequiel Medrán y a los dirigentes.

En la víspera se oficializó la contratación del mediocampista derecho Nicolás Emanuel Laméndola, nacido el 12 de diciembre de 1998 en San Miguel de Tucumán, que firmó un vínculo de 18 meses con Atlético y se sumará al plantel profesional de fútbol que comanda Ezequiel Medrán. El jugador de 23 años llega proveniente de Atlético Tucumán a préstamo hasta diciembre del 2023.

Laméndola debutó en la Primera del Decano el 6 de marzo del 2021 ante Lanús, sumando hasta el momento 20 partidos en la máxima categoría y un gol (vs. Defensa y Justicia el 8 de mayo de 2021). Desde hoy se sumará a los entrenamientos junto a sus nuevos compañeros.



CERCA ALBERTENGO

Por otra parte, en las próximas horas podría haber certezas sobre la llegada del atacante Mauro Albertengo. El mayor de los hermanos de Egusquiza no fue tenido en cuenta por Alfredo Berti en Barracas Central y está buscando nuevas opciones para el resto de la temporada. Atlético ya había pretendido contarlo desde el inicio de este torneo de la Primera Nacional, pero en ese momento Mauro optó por la chance de ganarse un lugar jugando en primera división, ya que al arranque de la Copa de la Liga el técnico del Guapo era Rodolfo De Paoli.

Otro de los nombres como alternativa de incorporación que surgieron en las últimas horas está el de Francisco Oliver, el marcador central zurdo que hizo inferiores en la Crema -sin debutar profesionalmente-, y tras quedar libre comenzó un recorrido por Libertad de Sunchales, San Martín de Tucumán, Santamarina de Tandil, Tigre y Belgrano de Córdoba, club en el que milita actualmente. La semana pasada jugó en el equipo de Copa Argentina que eliminó a Platense.



SE FUE MILAN

El Consejo Directivo de Atlético informó ayer que se llegó a un acuerdo con el jugador Guido Milán para la rescisión del vínculo contractual que lo unía con la institución hasta el 31 de diciembre del corriente año. Este era un trámite formal, ya que desde la semana pasada le había anunciado al técnico Medrán que no quería jugar más en el club, y ahora regresará a Gimnasia y Tiro de Salta para jugar el Federal A.

En cuanto al trabajo del plantel profesional de cara al partido frente a Sacachispas, previsto para el domingo a las 19 horas en el estadio Monumental, se retomará este martes a las 9 en el predio "Tito Bartomioli". Cabe mencionar que no podrá estar Facundo Nadalín, que fue expulsado, pero estarían en condiciones de ser tenidos en cuenta por el entrenador al recuperarse de sus respectivas lesiones, Fabricio Fontanini y Nicolás Aguirre.