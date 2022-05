Sensaciones y sentimientos

VIAJE AL LABERINTO DEL LUNFARDO



POR HUGO BORGNA



Venga, lector. Vamos a hacer un viaje que, dejamos prometido, no tiene tanto peligro. Eso sí, como vamos a internarnos en el laberinto del vocabulario, necesitaremos un experto que nos acompañe. Aquí está, ya lo puede ver: los vecinos del barrio le dicen el “punga”.

Tiene razón, lector, por lo que se imagina; pero es necesario para este recorrido. Eso sí, esté atento a lo que tenga en los bolsillos, no sea cosa que ya desde el comienzo lo desplumen. Para que se sienta tranquilo, si ve que el “punga” lo mira atentamente, párese delante de él y dígale, sin agresión pero con firmeza, “tranquilo, punga. Sé que tu especialidad es tomar dinero de los bolsillos ajenos” y agréguele en su lenguaje para que lo entienda “bien debute”: “te tengo bien junado, quedáte piola, Vicente”.

Con solo esto, lector, ya habrá ganado el respeto del punga. Cuando le dijo la palabra “debute” le manifestó en el más profundo lunfardo “excelente, óptimo, de la mejor calidad”.

Sigamos el viaje, adentrémonos en el barrio reo. Nuestro guía nos señala una mujer y dice “araca, corazón, calláte un poco. Esa mina que vive ahora en un bulín mistongo -pero limpio- fue en otros tiempos la más “papa” milonguera ¡Pobre paica!”

Para no perdernos de entrada en los vericuetos de la lengua le aclaramos, lector que “araca” es una voz de alarma muy fuerte y equivale a “¡cuidado!”, que algo “mistongo” es humilde y pobre, que “papa” es “cosa hermosa de gran calidad”. A su vez, “paica” no es ofensivo para la mujer: decir “paica” es como decir “muchacha”, sin implicar ninguna adjetivación.

Atención: nuestro guía punga nos dice que avancemos con prudencia porque está divisando, cerca, un duelo, y uno de los que participa es el famoso “ciruja”, bien listo para el tajo. Están peleando por esa “quemera” que es un verdadero “mosaico diquero”.

Nos quedamos relativamente cerca, en la zona de sombra de un farol. Nuestro guía nos aclara que ciruja no es otra cosa que el que comercia con los residuos, y eso de “mosaico diquero” significa que es un muestrario generoso de lujo y ostentación. Si bien no estamos viendo a la “quemera”, nos hacemos una idea cabal de una muy linda “mina”, dejando en claro que no implica actitud de desprecio. “Mina” es solamente una manera de decir mujer.

En este momento notamos una cierta inquietud en usted, lector. Claro, el ambiente reo no es de los más recomendables. Le preguntamos a nuestro guía punga, si lo que vamos a ver más adelante es más peligroso. Él, mirándonos socarronamente, dice “Y… depende de los gustos”.

Se escucha música y se ven luces alegres. Nuestro guía toma la palabra.

El cabaret es muy inspirador y les quiero regalar algo. En “Che papusa oí” dice en una parte “papusa y breva”. ¿Saben que quiere decir para nosotros “breva”? Ante nuestro silencio responde: la “papusa” es eso y además “breva”, o sea una cosa ventajosa.

Está con ganas de hablar y lo dejamos: hay una “mina” saliendo del cabaret y su ex -como dicen ustedes- la ve “sola, fané y descangallada”. Nos mira sobrando y continúa: “¿qué piensan ustedes que es “fané”? Sigue hablando, triunfante: “fané” es desgastada, deteriorada. Así la ve el “punto”.

La imagen del punga se nos va desvaneciendo. Nuestro viaje está llegando al presente concreto.

Le decimos que este recorrido nos ha sido útil. Y también muy provechoso.

Casi perdiéndose la imagen, llegan sus palabras: Para mí también fue bien provechoso.

El punga ahora ha desaparecido. Quedamos en silencio y reflexionando.

No nos animamos a palpar los bolsillos.

Deseamos que todavía allí estén nuestras billeteras.