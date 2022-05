Presentan proyecto para sacarle dos ceros al peso

Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para eliminar dos ceros al peso como efecto de elevada inflación que sufre el país. El proyecto es impulsado por el diputado Gerardo Milman y fue acompañado por otros legisladores afines como Hernán Lombardi, Héctor Antonio Stefani, Aníbal Tortoriello, Karina Bachey, Manuel Aguirre, Claudio Poggi, Gerardo Cipolini, y Alberto Assef.

No obstante trascendió que la propuesta cosecharía el apoyo del sector liderado por la presidente del PRO, Patricia Bullrich, pero no está unificado en la coalición, ya que hay que sectores que señalan que la medida tendría que se acompañada de un amplio plan antinflacionario.

En su primer artículo ordena que el Banco Central (BCRA) emita billetes y monedas, de curso legal, que circulan con la denominación de ´peso´ sobre la paridad de un (1) ´peso´ equivalente a cien (100) pesos (Decreto nro. 2128/1991). La centésima parte del peso se denominará ´centavo´".

En el tercer artículo se indica que "los billetes y monedas expresados en pesos (Decreto 2128/1991) que se encuentren en circulación, mantendrán su curso legal en todo el territorio nacional, por un equivalente en ‘pesos’ y ‘centavos’, hasta tanto se disponga su oportuno canje por el Banco Central de la República Argentina, en el plazo y forma que este último determinase".

Al justificar la medida, Milman argumentó que "en los últimos años se produjo un marcado crecimiento de circulación de dinero en efectivo debido al proceso inflacionario que el gobierno pretende disimular y a la desesperada emisión monetaria", y aseguró que "el Gobierno no supo o no pudo adoptar las medidas conducentes para tener una moneda fuerte".

Milman criticó la decisión de cambiar la imagen de los billetes sin emitir con mayor denominación, cuando con el de mil pesos cada vez se puede comprar menos.

Pare el legislador, "la grave situación económica que atraviesa el país exige la adopción de medidas significativas frente al proceso inflacionario que compromete la capacidad de crecimiento del país y el bienestar de la población, amenazando las bases de la convivencia social e institucional".



BOLETA ÚNICA

A contrarreloj, la oposición acelera las negociaciones para consensuar un dictamen único sobre Boleta Única de papel. Si lo logra, tendrá las firmas suficientes para firmar este mismo miércoles dictamen de mayoría y así estar en condiciones de llevar el debate al recinto de la Cámara de Diputados.

En la votación, la oposición también cuenta con las de ganar, en principio: en la votación para emplazar al oficialismo a que de tratamiento a las comisiones encargadas de abordar los proyectos de Boleta Única había reunido 132 votos (tres más de los necesarios), y a excepción del voto de la diputada Romina del Plá, que había acompañado esa moción, el resto de los avales estará garantizado si todos ellos asisten a la sesión.

También sumarían al puntano Claudio Poggi, que estuvo de viaje en aquella sesión. Durante el fin de semana hubo intensos intercambios para arrimar posiciones, y también será clave el rol de las secretarías parlamentarias para asegurarse que esta vez nadie falte a la cita.



PASO A PASO

El primer paso para la oposición es unificar el dictamen, un proceso que está encaminado pero que aún tiene cabos sueltos por atar. Lo principal tiene que ver con el diseño gráfico de la boleta única, un aspecto que reviste extrema sensibilidad ya que un pequeño detalle puede sesgar completamente el voto del elector.

Una discusión, según pudo saber NA, es qué hacer cuando por ejemplo algunas coaliciones presentan varias listas en las PASO, y otras solamente una nómina. En este escenario, el problema es que habría que destinar mayor espacio en la papeleta a unos en desmedro de otros, o bien achicar sustancialmente la tipografía y las fotografías de las ofertas "multi-lista", a riesgo de traer problemas de legibilidad.

En principio hay acuerdo para que tanto en la boleta de senadores como la de Diputados estén las fotografías de los dos primeros candidatos de la lista, lo cual resuelve el temor de organizaciones feministas, que advertían con razón que la mayoría de los cabezas de lista suelen ser varones.

Una vez atados los acuerdos respecto del diseño gráfico, llegará el momento de contar los porotos en las comisiones. Y allí la oposición haría valer la mínima diferencia numérica a su favor en la composición de esos tres cuerpos (Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto). (NA)