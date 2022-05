Cierra mayo y el BCRA no pudo sumar dólares

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) no pudo sumar reservas cuando apenas quedan dos días hábiles para cerrar el mes, según indican los propios datos de la entidad. "Con datos hasta ayer jueves, las reservas brutas alcanzaron los USD 41,5 MM, prácticamente invariantes respecto a 7 días atrás (tan solo USD 24 M menos)", señaló en su último reporte semanal la consultora LCG. Si se compara con la cantidad que había el 2 de mayo, incluso están levemente más abajo.

Esa situación se dio, incluso, en un contexto de apreciación del yuan que le reportó a la entidad que preside Miguel Pesce, 342 millones de dólares, debido al swapp de monedas.

"El gran interrogante es qué va a hacer el FMI cuando en septiembre de este año revise el no cumplimiento de los objetivos al mes de junio. Argentina pedirá un waiver y tendrá que mostrar que, más allá del contexto internacional, se han hecho esfuerzos para lograr las metas cuantitativas", anticipa la consultora.

Al respecto, LCG sostiene que "la política referida al tipo de cambio empieza entonces a ponerse en la mira, el precio del dólar no se actualiza de manera tal de compensar la inflación de cada período y así la economía sufre de una apreciación que es contraria a la meta de reservas".

"Por otro lado, la expectativa de inflación se acelera y la tasa de interés también queda rezagada.", indica el informe.

En ese sentido, el reporte privado advierte que "las chances de que el waiver sea aceptado dependerá de la capacidad de mostrar al FMI que aun siguiendo sus recomendaciones no se han cumplido los objetivos".

"Si en cambio se hace una política distinta a la sugerida es lógico que los resultados no se cumplan y en consecuencia habrá que explicar, ya no el desvío respecto a las metas sino el desvío de las políticas macro", indica la consultora..

El reporte explica que "la meta de reservas implica actualizar el tipo de cambio a un nivel más rápido con el consecuente impacto negativo en los índices de precios y/o frenar la actividad para administrar la demanda de importaciones" y aclara que eso lógico porque "el programa del FMI es de estabilización, no de crecimiento".

El informe señala que "las reservas netas se ubican en 5.100 millones de dólares, unos 357 millones de dólares menos que una semana atrás", y aclara que es "uno de los mínimos desde el primer gran desembolso del FMI en marzo (6.800 millones de dólares" . El desafío, entonces, para junio es "sumar reservas por $ 1.400 millones de dólares", advierte el estudio. (NA)