Aumentaron casi un 20% los casos de coronavirus

El Ministerio de Salud de la Nación reportó ayer que se produjeron 51.178 contagios de coronavirus en la última semana, con un incremento del 19 por ciento respecto a igual período anterior, además de 64 nuevos decesos por la pandemia.

El domingo anterior, la cartera sanitaria había consignado 43.487 nuevos casos positivos, casi un 28 por ciento más que la semana anterior, y 49 fallecidos por la enfermedad.

Con el último reporte, trepaba a 9.230.573 la cantidad de contagios y a 128.889 la cifra de muertes desde el inicio del brote de coronavirus, en marzo de 2020.

Por otro lado, sumaban 346 las personas con coronavirus y las camas del servicio para adulto y toda patología, en establecimientos de salud públicos y privados, se encontraban ocupadas en un 42,2 por ciento.

Las jurisdicciones que registraron decesos por coronavirus esta semana son: la provincia de Buenos Aires (37 y 60.173 acumulados), CABA (11 y 12.622), Córdoba (6 y 7.861), La Pampa (2 y 1.162), Santa Cruz (2 y 1.096), Tucumán (2 y 3.646), Chaco (1 y 2.651), San Juan (1 y 1.238), San Luis (1 y 1.604) y Santa Fe (1 y 9.394).

Las provincias que esta semana no notificaron nuevos infectados son: Catamarca (770 acumulados), Chubut (1.662), Corrientes (1733), Entre Ríos (2.810), Formosa (1.302), Jujuy (1.691), La Rioja (1.042), Mendoza (4.965), Misiones (932), Neuquén (2.571), Río Negro (2.618), Salta (3.434), Santiago del Estero (1.347), Tierra del Fuego (565).

Días atrás, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió "no hay que guiarse por los testeos sino por los síntomas", en un contexto de suba de casos de coronavirus.

El funcionario señaló que los testeos pueden tener "menor eficacias" con la nueva variante de covid-19. En declaraciones radiales, manifestó que con la variante BA.2 "quizás tienen menos eficacia los testeos que uno puede comprar en la farmacia".

"Una persona que es sintomática, puede ser Covid u otra cosa... tiene que hacer aislamiento. No importa cuál es su causa. Debe aislarse hasta cumplir cinco días y luego cinco días más de máxima protección. Ese es el protocolo, sin necesidad de testearse. Digo esto porque por ahí uno va y se compra el testeo en la farmacia o va a un lugar de testeo y le da negativo, entonces piensa que no tiene Covid y en realidad muchas veces son falsos negativos", expresó el funcionario provincial.

Ante el recalentamiento de los contagios, desde los gobiernos hicieron un nuevo llamado a la ciudadanía para continuar con el plan de vacunación a la vez que recomiendan el uso del tapabocas, en especial en los espacios cerrados y con poca ventilación. En tal sentido, la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, expresó que "atento a la situación se torna sumamente importante el uso del barbijo en espacios cerrados como una de las formas más eficaces para prevenir los contagios crecientes de Coronavirus y la alta transmisibilidad y consultas por enfermedades respiratorias”. (NA)