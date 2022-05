Incendio en el Autódromo: un herido de gravedad

En horas del mediodía de ayer, un grave siniestro ígneo se produjo dentro del Autódromo Ciudad de Rafaela, el cual dejó como saldo una persona herida de gravedad por quemaduras.

Según lo consignado por Radio Rafaela en su portal, el principio de incendio se dio porque, el hombre en cuestión, arrojó nafta a un generador y terminó prendiendo fuego a una casilla ubicada en el lugar para observar la carrera de TC.

El suceso ocurrió precisamente a las 11:30, y requirió la atención de efectivos policiales apostados en el evento y personal de salud de emergencias SIES 107. Asimismo, según se informó a La Opinión, la Agrupación de Bomberos Zapadores no fue convocada al lugar.

El hombre -de quien no trascendieron sus datos personales- tuvo que ser trasladado de urgencia debido a que presentaba graves quemaduras, afectando el 40% de su cuerpo.

El personal de SIES 107 se hizo presente en el lugar del hecho, no sólo para atender al hombre sino también para ayudar a la familia de él, que también se hallaba en el sitio pero que, afortunadamente, no presentaban lesiones de gravedad.



AIC: CONTROLES

EN EL AUTODROMO

Por otra parte, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) dependiente del Ministerio de Seguridad Provincial, llevó a cabo en la 6a. fecha del Campeonato 2022 del Turismo Carretera (TC) en Rafaela, un amplio control preventivo con la finalidad de brindar seguridad a los participantes y concurrentes del lugar, acción que tuvo una duración de tres días consecutivos.

Los efectivos de AIC procedieron al control de los ingresos principales en Bv. Lehmann y calle D'Agostino, como así también se realizaron patrullajes en móviles y de forma pedestre, dentro del predio y por zonas aledañas, que dieron como resultado el traslado de 8 personas a la sede de la AIC para su identificación y el chequeo de casi un centenar de motovehículos y automóviles, estos últimos previa consulta en el sistema online de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), dio como resultado que ninguno de ellos presentase pedido de secuestro.

El trabajo realizado se desarrolló durante tres jornadas que se llevaron a cabo con total normalidad. Cabe destacar que se hicieron presentes para supervisar las tareas, el director general de la Agencia Marcelo Zoratti y la subdirectora Doris del Valle Abdala.