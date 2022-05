Corach justificó los viáticos del Gobernador

Desde la oposición santafesina cuestionaron sin anestesia la decisión del gobernador, Omar Perotti, de duplicar el valor de los viáticos que la Provincia les paga a sus funcionarios por viajes al exterior justo antes de embarcar rumbo a Europa y Medio Oriente. El decreto permite al mandatario provincial y sus ministros percibir 526 dólares por día mientras que los secretarios y subsecretarios tienen derecho a cobrar entre U$S 447 y U$S324.

Perotti viajó el pasado 16 de mayo a Francia y luego a Kuwait -no se informó quiénes integraban la comitiva-, donde firmó junto al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, un crédito por 50 millones de dólares otorgados por el Fondo Kuwaití para financiar la primera etapa del acueducto interprovincial Santa Fe - Córdoba. Después ambos mandatarios gestionaron ante el Fondo Soberano de Abu Dhabi otro préstamo por 100 millones de dólares para el mismo proyecto.

El ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach, salió ayer a responder a las críticas del arco opositor -e incluso de algunos propios- al gobernador Perotti por el gasto de viáticos. “Soy de los que creen que necesitamos un Estado cada vez más sólido, con recursos, capacidad de acción y una administración eficiente. No creo que la prosperidad y el progreso de la provincia o el país vengan de la mano del achicamiento del Estado”, subrayó Corach en su cuenta de Twitter.

“No obstante eso, para los que se escandalizan con que nuestro gobernador está utilizando viáticos para gestionar en Kuwait importantes aportes para la construcción de un acueducto que todos sabemos fundamental, un par de comentarios: Omar Perotti viajó solo. Porque no cree en las giras como premio para funcionarios, periodistas ni como arma de seducción política para la rosca”, disparó a modo de contraataque en dirección a los gobiernos del Frente Progresista.

“Imagino se habrán escandalizado con el viaje, la comitiva, los invitados y los gastos del viaje que el entonces gobernador (Antonio) Bonfatti realizara en 2012 al mismo destino. Les adjunto por las dudas el recordatorio”, señaló Corach acompañando la publicación con el decreto número 1390, de ese año, en el que se establecen los gastos y viáticos de la comitiva de 16 personas.

"La política se hace grande cuando trabaja para el pueblo. Cuando nos perdemos en el mar chiquito de las ventajas y las chicanas, no gana nadie. A lo sumo toman aire los especuladores de siempre. Terminemos con la pavada de una buena vez", concluyó el ministro rafaelino.