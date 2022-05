Argañaraz expresó su preocupación por las vacantes en los Juzgados de Rafaela

El diputado provincial del Bloque Vida y Familia, el rafaelino Juan Argañaraz, reclamó la urgente cobertura de las vacantes de jueces en la justicia civil y laboral de Rafaela que "se encuentra en una crisis muy grande" y cuestionó al gobernador, Omar Perotti, por haber retirado 10 pliegos de la asamblea legislativa con candidatos para los Tribunales locales.

Actualmente, hay vacantes de jueces en los Juzgados de Primera Instancia de Distrito, Civil y Comercial, 1era, 2da. y 4ta. Nominación, y en el Juzgado de Primera Instancia Laboral, 2da. Nominación del Distrito Judicial Nº 5. Al respecto, Argañaraz señaló: “En primer lugar, entiendo importante recordar que la designación de jueces es un proceso complejo donde intervienen los tres poderes del Estado: Judicial, Ejecutivo y Legislativo y, que como legislador provincial siempre intento ser muy respetuoso del rol y función que cada uno de los poderes cumple en ese procedimiento tan relevante para la sociedad. Hay derechos de los ciudadanos que están en juego cuando la Justicia está en crisis”.

“Con respecto a la situación de los juzgados en Rafaela, sin dudas que se trata de una crisis muy grande y que reviste extrema gravedad, que debe ser resuelta con suma urgencia, sin más demoras y que, en realidad parece que sucede todo lo contrario, con idas y venidas muy perjudiciales para los derechos y garantías de muchas personas que acuden a la Justicia con la esperanza de lograr resolver su conflicto, dañando el sistema judicial en sí mismo, quedando sobre todo el ciudadano común en el medio. Ya de por sí y en épocas normales los tiempos de la Justicia no van de la mano con los tiempos de la gente que lamentablemente deben esperar años y años para tener finalmente una sentencia judicial”, soslayó.

Argañaraz, remarcó que “lo que más me preocupa de este proceso que ya de por sí es complejo, tiene que ver con las decisiones políticas tomadas hace unos días por el Sr. Gobernador, al retirar los diez pliegos presentados para cubrir los cargos de jueces y camaristas en la Legislatura provincial. Realmente nos tomó con mucha sorpresa la decisión del gobernador Omar Perotti. Sin duda alguna que, la actitud política de retirar los diez pliegos, de los cuales seis había consenso, es sumamente irresponsable e institucionalmente lo considero de suma gravedad, mucho más en medio de una profunda e histórica crisis que viven los juzgados en nuestra provincia y mucho más en nuestra querida ciudad, una situación sin precedentes. Reitero, esta situación reviste una innegable gravedad institucional y afecta la normal prestación del servicio de justicia, atento a que posterga indefinidamente la cobertura de vacantes”.



LA DESCRIPCIÓN DEL

ACTUAL ESCENARIO

El diputado rafaelino, planteó: “la situación es la siguiente: actualmente está vacante desde hace más de tres años el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación, por jubilación de su anterior titular. Además, desde principios de marzo de este año están vacantes otros dos de los cuatro juzgados de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial, de la Segunda y Cuarta Nominación, en estos casos por ascenso a camaristas de sus anteriores titulares, y uno de los dos juzgados de Primera Instancia Laboral de la Segunda Nominación. Entre otras vacantes.”, contó.

Y agregó: “la realidad nos demuestra que en toda la provincia hoy falta cubrir cincuenta vacantes y en Rafaela este problema es muy grande y se agudiza cada día más, y por eso la sociedad toda debe insistentemente manifestar la imperiosa necesidad de que inmediatamente, de manera urgente, se cubran los cargos. Son innumerables los pedidos y reclamos de las instituciones, los colegios de profesionales, el ciudadano común, pero parece que sólo se hace oídos sordos a una problemática tan grande y lo político pesa más que las necesidades reales de la gente”.

Por último y sobre este tema, el legislador subrayó que “una Justicia lenta no es Justicia, y una Justicia sin jueces ni siquiera puede ser lenta”.



SOBRE APORTES

EXTRAORDINARIOS

En cuanto a algunas críticas en torno a los aportes que la gestión de Omar Periotti, realizó hacia el club Sportivo Norte de Rafaela, Argañaraz destacó que “todos los clubes estuvieron cumpliendo una excepcional función social, y más que nunca en el marco de la pandemia y por eso no es aceptable una medida de estas características ya que el dinero debería ser ampliado y reasignado para todos los clubes de la provincia, generando mecanismos trasparentes y justos de asignación”.

“Es relevante destacar que el problema no es con el club de Rafaela, que tanto aprecio y valoro desde chico, sino con el accionar del Estado. El gobierno provincial debe contemplar la realidad de todos los clubes de la provincia que a pulmón y con muchísimo sacrificio sostienen sus actividades. Contar con un aporte de ese monto es algo absolutamente inalcanzable para cualquier otro club de Santa Fe, lo que genera profunda preocupación”.

El diputado, dijo que “la mayoría de los clubes de la provincia tienen grandes problemas por la falta de recursos y ayudas estatales y que, con mucha suerte algunos pocos recibieron una ayuda de 60 mil pesos, teniendo que hacer trámites y presentar muchos papeles para ser beneficiarios de esa suma tan insignificante para una institución que, apenas les alcanzó para pagar la boleta de un servicio”.

Además, Argañaraz consideró muy importante que “todos los expedientes de pedido de clubes tengan la misma celeridad y tiempos de resolución. Eso debería ser lo normal, pero para todos con la misma vara. No podemos olvidar que en la provincia hay más de 900 clubes, y que la reasignación de dineros públicos deben ser en forma equitativa para todos los clubes por igual”.

Finalmente, expresó que “en lo personal como legislador provincial, siempre valoré y reconocí la inmensa labor social de los clubes, eso no se discute y no hay dudas. Quedó altamente demostrado el accionar de estas instituciones durante la pandemia, por ejemplo, que al igual que las iglesias desempeñaron roles fundamentales en la ayuda al prójimo. Además, desde que asumí siempre presenté iniciativas referidas a los clubes de nuestra provincia, ya que los entiendo como una institución esencial en una sociedad, y seguiré trabajando en ese sentido. Por supuesto que el Estado debe estar presente apoyando a las instituciones deportivas, pero de otra manera, con mayor equidad”, afirmó.