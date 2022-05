Una semana con la mirada puesta en el primer informe del Jefe de Gabinete

Vale recordar que de acuerdo al inciso 12, del artículo 6º de la Ordenanza Nº 4778, determina que el Jefe de Gabinete deberá “concurrir a reunión informativa ante el Concejo Municipal en la última semana del mes de Mayo y la última de Octubre para informar sobre el avance de los programas municipales que estime conveniente”.

Asimismo se establece que “con una anticipación no inferior a diez (10) días hábiles, hará llegar a cada uno de los Concejales, a través de la Presidencia del Concejo Municipal, un informe por escrito sobre el avance de la gestión y de los programas municipales que estime conveniente”.

A su vez, “los concejales presentarán, a través de la Presidencia del Concejo Municipal, en el término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la recepción del temario, un Pliego de Preguntas conteniendo los requerimientos, informes y ampliaciones que consideren oportunos, todos los cuales serán evacuados en la reunión informativa y podrán hacer referencia también a otras temáticas ajenas al informe que debe presentar el funcionario”.

En este contexto, Lombardo deberá responder, por orden de presentación, a cada una de las preguntas formuladas en los Pliegos que presentaron cada uno de los Concejales, quienes tendrán la posibilidad de repreguntar y formular consideraciones, opiniones y aportes. También, si la naturaleza y la complejidad del asunto lo requieran, podrá responder por escrito debiendo enviar las respuestas dentro de los cinco días hábiles posteriores a la reunión.

El tema elegido por el Jefe de Gabinete para explayarse ante los ediles es: Educación y Empleo: pilares para el desarrollo humano y social

En cuanto a las preguntas enviadas por los concejales comprenden un amplio abanico de consultas que pasan por, entre otros temas, por:

Registro de Lavacoches, Seguridad, funcionamiento GUR, Violencia de género, Viviendas, Educación, Transporte Público, Obras y Servicios Públicos, Tránsito y prevención

CIUDAD SIN

SORBETES

Despiertan interés iniciativas del edil Lisandro Mársico que proponen: la prohibición de uso de sorbetes plásticos descartables y su reemplazo por reutilizables, y la colocación de recipientes para la disposición de colillas de cigarrillos por su impacto en el ambiente y demás consecuencias. Otras iniciativas solicitan pavimento, badenes, desagües, donaciones de terrenos propiedad de privados para ensanche de calles y la ratificación de un convenio para recibir aportes destinados al transporte público de pasajeros.

El primero de los proyectos (Ordenanza) del concejal del PDP manifiesta en los fundamentos que: “generalmente las colillas se tiran al piso y cuando llueve son arrastradas a las alcantarillas y a las fuentes de agua que luego consumimos todos. Algunas de las sustancias que se pueden medir en las colillas de cigarrillos eliminadas incluyen: nicotina, alquitrán, arsénico, plomo e hidrocarburos poliarornáticos”. Y se respalda en “un estudio realizado por la Universidad de San Luis, en Argentina que muestra que tanto los filtros de cigarrillos corno el humo tienen altos contenidos de cadmio. Se sabe que cualquier nivel de cadmio en el organismo es dañino para la salud, por lo cual las colillas de cigarrillos deberían ser tratadas como residuos peligrosos”.

Atendiendo a estas cuestiones, solicita que “los comercios, bares y restaurantes que utilizan y/o expenden sorbetes plásticos de cualquier material que no sean biodegradables y/o reciclables deberán proceder a su eliminación definitiva, con excepción de aquellos productos que están empacados con el sorbete adherido, tales como envases tetra-brick de jugos o leches”.

Del mismo modo plantea que quede “a cargo del Instituto de Desarrollo Sustentable (IDS) una campaña de concientización masiva, que visibilice las consecuencias del indiscriminado uso de elementos plásticos, haciendo hincapié en la problemática de la utilización de sorbetes descartables de un solo uso.

Asimismo, se establece que “el Departamento Ejecutivo Municipal deberá trabajar en conjunto con bares, restaurantes, locales de comida rápida, kioscos, almacenes y todo otro establecimiento relacionado”, para que se cumpla con la Ordenanza.

También determina que se les sugiera a los comercios que obtienen ganancias a través de la venta de productos descartables, incorporar y ofrecer opciones sustentables y amigables con el medio ambiente.

Igualmente se ordena que El Departamento Ejecutivo Municipal deberá articular con los centros de estudiantes y cantinas escolares, a los fines de la implementación de la presente disposición” y que “se elimine el uso de estos elementos en toda actividad organizada por el Gobierno Municipal u otros estamentos del estado en el ámbito de la ciudad de Rafaela, como así también de todas las dependencias del estado.

En la parte sancionatoria para quienes incumplan con la prohibición de entrega de sorbetes plásticos de un solo uso serán se aplicarán desde apercibimientos (primera constatación de infracción) hasta una multa de 500 a 2000 unidades de multa- reincidencia (valor establecido en la Ordenanza N º 4104), en la cuarta verificación de la falta.

LIBRE DE HUMO

Por Minuta de Comunicación, el demócrata progresista argumenta que “generalmente las colillas se tiran al piso y cuando llueve son arrastradas a las

alcantarillas y fuentes de agua que luego consumimos todos. Algunas de las

sustancias que se pueden medir en las colillas de cigarrillos eliminadas incluyen:

nicotina, alquitrán, arsénico, plomo e hidrocarburos poliaromáticos. Y advierte que “un estudio realizado por la Universidad de San Luis, en Argentina, muestra que tanto los filtros de cigarrillos como el humo tienen altos contenidos de cadmio. Se sabe que cualquier nivel de cadmio en el organismo es dañino para la salud, por lo cual las colillas de cigarrillos deberían ser tratadas como residuos peligrosos”.

Por todo ello, solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que, a través de las áreas, que corresponda proceda a observar la posibilidad de disponer un programa “Rafaela Libre de Humo”, consistente en concientizar a la ciudadanía en general sobre el consumo de cigarrillos en los sectores de esparcimiento de la ciudad, previniendo la contaminación que produce no solo el hecho de consumirlos, sino las colillas que se dejan en los diferentes lugares, a los fines de preservar la naturaleza, mejorar la calidad del descanso en ese sector y prevenir enfermedades.

Para evitarlo se deberá instalar en: toda el área del palacio municipal colilleros con el fin de recolectar las colillas que de otra forma terminan en el suelo o sumideros y recipientes acordes para depositar las colillas de los cigarrillos en los espacios públicos.

De igual modo solicita generar un proceso de reciclaje con las colillas de cigarrillos recolectadas y proceder a transformarlas en materiales para la construcción, por ejemplo, ladrillos

SERVICIOS, OBRAS

Y TRABAJOS

Una segunda Minuta de Mársico solicita “abrir los desagües de la avenida Octavio Zóbboli, por encontrarse tapados, no circula el agua que desciende por la boca de tormenta, la cual se ubica anexa a la arteria citada”. De igual forma pide "renovar las tapas pertenecientes a las cajas de registro de semáforos, que se encuentran rotas o directamente se carece de las mismas.

Mediante dos Minutas, el bloque Juntos por el Cambio requiere, por un lado, que “se analice llevar adelante la pavimentación de calle Chacabuco desde Brasea a Peñaloza y desde Peñaloza a Jauretche y en la cortada de calle Rivadavia en la cuadra de la numeración 2.300”, y, por otro, que “se proceda a: Señalizar de manera horizontal el badén ubicado en calle Suiza a la altura del 350

DONACIONES

Y CONVENIO

Dos Ordenanzas del Departamento Ejecutivo están relacionadas con donaciones de fracciones de terrenos para ensanche de calles. Una de ellas es ofrecida por Rubén Burkett, en carácter de Gerente General de “Sodecar S.A.”para ser destinada al ensanche de la calle N. Oroño (30 metros, hacia el oeste de calle Lisandro de la Torre); la otra es la ofrecida por Armando Esteban Bertone, Olga Ana Sciuto, ambos en calidad de usufructuarios, y Daniela Bertone, en su calidad de nuda propietaria, para ser destinada a ensanche de Av. Gabriel Maggi, en un tramo de 40 metros al oeste de calle Santiago Rodríguez.

Finalmente, otro proyecto de Ordenanza del Gobierno, solicita al Concejo que se ratifique “en todos sus términos, el contenido del Convenio suscripto en fecha 09 de Marzo de 2022 entre la Municipalidad de Rafaela y la Secretaría de Transporte de la Provincia de Santa Fe, a los fines de la percepción de sumas dinerarias provenientes del Ministerio de Transporte de la Nación Argentina como también de los valores aportados por la Provincia de Santa Fe a través del Fondo de Asistencia al Transporte Urbano e Interurbano de Pasajeros con el objeto de morigerar el impacto del incremento de los costos de explotación.