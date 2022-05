Unión empató frente a Crucero

Unión de Sunchales empató este domingo como local 2 a 2 frente a Crucero del Norte de Misiones, en uno de los partidos correspondientes a la undécima fecha de la Zona Norte del torneo Federal A. Con este resultado y los que se dieron entre otros equipos que pelean la parte baja de la tabla, el conjunto dirigido por Walter Grazziosi marcha en el puesto 15 entre 17 equipos.

Todos los goles llegaron en el segundo tiempo, ya que a los 7 abrió la cuenta para Unión, Alvarez en contra de su valla, pero sin embargo la visita lo dio vuelta en un minuto porque a los 20' empató Cristian Campozano y a los 21' lo dio vuelta Daniel Abello, ex Unión y Ben Hur. Finalmente Martín Rodriguez empató de manera definitiva a los 31'.

Los demás resultados de la jornada en esta zona fueron: Douglas Haig 0 - Racing de Córdoba 0; Defensores de Villa Ramallo 3 (Jaime, Velazco y Gómez de penal) - Gimnasia (CdU) 1 (Solchaga de penal); Sarmiento de Resistencia 2 (Brito y Héctor González) - Sp. Belgrano 0; DEPRO 1 (Pastorelli) - Juv. Antoniana 0; San Martín de Formosa 3 (Pérez, Bazán y Bonet) - Boca Unidos 0; Gimnasia y Tiro 0 - Sp. Las Parejas 1 (Salvatierra); Central Norte 4 (Magno -2- y Lesman -2-) - Juventud de Gualeguaychú 1 (Heiz). Libre: Atlético Paraná.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Racing 24 puntos; Central Norte 22; Sarmiento 20; Crucero del Norte 19; San Martín de Formosa y Douglas Haig 18; Sp. Las Parejas 17; Gimnasia y Tiro 14; Boca Unidos 13; Defensores, Gimnasia (CdU) y Juventud Antoniana 12; Sp. Belgrano y DEPRO 11; Unión 9; Atlético Paraná 6 y Juventud de Gualeguaychú 3.

Próxima fecha (12ª): Sp. Belgrano vs. Douglas Haig; Racing vs. Defensores de Villa Ramallo; Gimnasia (CdU) vs. Central Norte; Juventud de Gualeguaychú vs. San Martín; Boca Unidos vs. DEPRO; Juventud Antoniana vs. Unión de Sunchales; Crucero del Norte vs. Gimnasia y Tiro; Sp. Las Parejas vs. Atlético Paraná. Libre: Sarmiento.