Quienes tienen la ciudadanía italiana están recibiendo los votos para el Referendum Derogativo 2022, agradecemos a Mirta Castelli, Consejera del COMITE que nos facilitó indicaciones para este comicio, detalle que ofrecemos a continuación.

El 12 de junio de 2022 se vota en Italia por 5 referéndums derogatorios previstos por el art. 75 de la Constitución y convocados por el Presidente de la República.

¿Quién vota?

Todos los ciudadanos italianos que se encuentren en Italia o en el exterior.

¿Cómo se vota?

Correo Argentino (Correo Oficial de la República Argentina S.A.) entregará los sobres electorales en el domicilio indicado por el elector en el propio Consulado. En caso de que el destinatario no se encontrara en el propio domicilio al momento de la entrega, el cartero dejará un aviso que le permitirá retirar personalmente el sobre durante los tres días sucesivos en la Oficina Postal indicada.

El sobre contiene las instrucciones para el envío del voto y el sobre previamente franqueado que deberá llegar al Consulado antes de las 16.00 horas del jueves 9 de junio.

Se vota haciendo una cruz sobre el Si (Modifica la norma) o el No (Mantiene la norma)

El voto es personal, libre y secreto. El sobre con el voto deberá ser depositado en la Oficina de Correo Argentino.

¿Qué se vota?

Hay cinco preguntas admitidas por la Corte Constitucional, se trata de referéndums derogatorios en el tema de justicia:

Inelegibilidad después de la sentencia: el referéndum pide la derogación de la sección de la Ley Severino que prevé la imposibilidad de candidatearse, inelegibilidad y destitución automática de parlamentarios, miembros del gobierno, consejeros regionales, alcaldes y administradores locales en caso de ser condenados por delitos graves.

Separación de carreras: pide la eliminación de las llamadas “puertas giratorias”, impidiendo que el magistrado durante su carrera pase del rol de juez (el que juzga en un proceso) al de fiscal (el que coordina las investigaciones y apoya la parte acusatoria) y viceversa.

Reforma del CSM: Se solicita que ya no exista la obligación de un magistrado de recolectar de 25 a 50 firmas para presentar su candidatura al Consejo Superior de la Judicatura.

Prisión preventiva durante las investigaciones: se solicita eliminar la “reiteración del delito” de las razones por las cuales los jueces pueden ordenar la prisión preventiva en la cárcel o el arresto domiciliario para una persona durante la investigación y, por lo tanto, antes del juicio.

Evaluación de los abogados sobre los jueces: pide que los abogados que forman parte de los consejos judiciales, puedan votar sobre la evaluación del trabajo de los jueces y su profesionalismo.



Para mayor información: https://consrosario.esteri.it/consolato_rosario/es/la_comunicazione/dal_consolato/2022/05/referendum-abrogativi-2022-sportello.html