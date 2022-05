Mayor deterioro social

En Rafaela, se reiteran con creciente frecuencia familias que recorren los cestos de basura para buscar algo de utilidad entre lo que descartan comercios u hogares. Una pareja de adultos por un lado y una madre con su pequeño hijo por el otro revisaban en los últimos días cada bolsita de desperdicios de edificios céntricos. Una imagen que se repite y que duele. También por momentos hay niños pidiendo limosna en zona de semáforos, como este sábado por la tarde en la esquina de bulevar Santa Fe y Constitución.Si bien la ciudad y una enorme red solidaria institucional se esfuerzan por atender una demanda de asistencia social que va en aumento, no parece ser suficiente. El empobrecimiento general de la Argentina impacta de lleno en los cordones más humildes de las grandes ciudades. Rafaela no es la excepción, más allá de los planes sociales, bonos, comedores comunitarios o cajas con alimentos que conforman la estrategia de contención.Los gobiernos locales, de alguna manera, también son rehenes de la política económica macro, con un Gobierno nacional sin plan, sin aciertos más allá de los esfuerzos discursivos del Presidente para crear un relato optimista, que pide unidad pero no hace nada para promover el diálogo.A esas postales del drama social de la Argentina que se observan incluso en esta Perla del Oeste se contraponen el enriquecimiento de unos pocos en todo el mundo. Durante los dos años que lleva la pandemia 573 personas se convirtieron en milmillonarias, a razón de un nuevo milmillonario cada 30 horas. En el lado opuesto, se espera que para final de este año 263 millones de personas adicionales podrían verse sumidas en la pobreza extrema: un millón de personas cada 33 horas. Así lo denuncia la nota informativa "Beneficiarse del sufrimiento", que Oxfam publicó el 23 de mayo con motivo de la reunión del Foro Económico Mundial, cita anual de la élite internacional en la ciudad suiza de Davos.El reporte sostiene que en América Latina y el Caribe, la riqueza de los milmillonarios de la lista Forbes ha crecido en más de 5 millones de dólares por hora, 124 millones por día. Esta riqueza extraordinaria producida durante la crisis ha creado 27 milmillonarios en los últimos dos años, casi uno nuevo cada cuatro semanas. Esto se da en una región donde el costo de la vida es cada vez más alto. El contexto exhibe un sostenido alza de precios de la energía y de los alimentos, fenómeno que ha producido una agudización de la inseguridad alimentaria y el hambre.La directora Ejecutiva de Oxfam Internacional, Gabriela Bucher, consideró que mientras millones de personas se ven obligadas a saltarse comidas, a retrasarse en el pago de las facturas y a preguntarse qué más pueden hacer para poder salir adelante, unos pocos aumentan sus fortunas dando lugar a obscenas desigualdades que están quebrando los vínculos que unen a la humanidad.El nuevo estudio de Oxfam también revela que las empresas de los sectores energético, alimentario y farmacéutico, donde los monopolios son especialmente comunes, están logrando beneficios sin precedentes, a pesar de que los salarios de las personas trabajadoras apenas han aumentado.Las fortunas de los milmillonarios de los sectores de la alimentación y la energía se han incrementado mil millones cada dos días, es decir, 453 000 millones de dólares en los últimos dos años. BP, Shell, TotalEnergies, Exxon y Chevron, cinco de las principales empresas energéticas, se embolsan en conjunto 2.600 dólares en beneficios cada segundo. Junto a tan solo otras tres empresas, la familia Cargill controla el 70% del mercado agrícola mundial. El año pasado, Cargill logró los mayores beneficios de su historia, 5.000 millones de dólares en ingresos netos. Solo en la familia Cargill hay 12 milmillonarios, cuatro más que antes de la pandemia.Alguna vez habrá que barajar y dar de nuevo.