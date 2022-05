La racha que buscará cortar la "Crema" en Santiago del Estero

Se viene la visita de Atlético de Rafaela a Mitre de Santiago del Estero este domingo y el equipo que ahora dirige Ezequiel Medrán irá al estadio Madre de Ciudades con el objetivo de romper una mala racha que trae hace ocho meses: ganar de visitante.

El 25 de septiembre de 2021 fue la última vez que la Crema sumó de a tres fuera del Monumental de Alberdi. Fue por la 27º fecha de la temporada pasada, cuando venció a Tristán Suárez por 2-1 en Ezeiza. De ahí en adelante pasaron 11 partidos con 9 derrotas y dos empates.

Esta mala racha también se extiende en un presente paupérrimo en la actual temporada 2022 de la Primera Nacional, donde suma tres caídas en fila y hace seis que no gana.

Con estos malos números, el elenco rafaelino buscará sumar de a tres para mejorar su situación en la tabla y escaparle a los puestos de abajo, recordando que al finalizar el torneo los últimos dos perderán la categoría.

El plantel albiceleste trabajó en la mañana de ayer en Rafaela y luego del ensayo el DT confirmó los convocados con la primera citación para el juvenil Kevin Jhon Jappert, defensor central nacido en Ramona el 25 de febrero de 2004. El resto del banco será con: Nahuel Pezzini, Emiliano Romero, Franco Faría, Alex Luna, Marco Borgnino y Gino Albertengo.

Este domingo a partir de las 17.00hs, Atlético visitará a Mitre por la 17º fecha de la Primera Nacional y no sólo que irá por una alegría que traiga algo de confianza y esperanza, sino que también intentará ganarle por primera vez a un rival que en las dos veces que enfrentó cayó 1 a 0.



OTROS PARTIDOS. AYER: Instituto 2– Chacarita 0, Chicago 1– Chaco For Ever 0, Sacachispas 0– Brown (PM) 0, Flandria 3– Villa Dálmine 1, Tristán Suárez 0– Def. de Belgrano 2, Quilmes 1 – Atlanta 3. HOY: 15hs Dep. Madryn vs Güemes (SdE), 15.10 (tv) Estudiantes (RC) vs All Boys, 15.30hs Dep. Maipú vs San Martín (SJ), 15.30hs Gimnasia (J) vs Alte. Brown, 16hs Alvarado vs Gimnasia (Mza), 17.10 (tv) Temperley vs Belgrano, 19.10 (tv) Ferro vs Santamarina, 21.10 (tv) Almagro vs San Telmo.



Las posibles formaciones y datos del encuentro:



MITRE DE SANTIAGO DEL ESTERO: Joaquín Ledesma; Gastón Díaz o Cristian Díaz, Rodrigo Tapia, Leandro Fioravanti y Lucas Landa; Facundo Juárez, Juan Ignacio Alessandroni, Saúl Toloza y Guido Vadalá; Daniel González y Claudio Vega. DT: Pablo Richetti.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Julio Salvá; Facundo Nadalín, Jonatan Fleita, Mateo Castellano y Juan Galetto; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Gonzalo Alassia y Guillermo Funes; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler. DT: Ezequiel Medrán.



Estadio: Único Madre de Ciudades.

Árbitro: Adrián Franklin.

Asistentes: Juan Delfueyo y Federico Cano

Cuarto árbitro: Nelson Bejas.

Hora: 17.00hs

TV: TyC Sports Play.