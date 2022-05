Daer pidió “un grado de madurez en el Frente de Todos"

"Hay que generar los debates políticos necesarios para después sintetizarlos y conducir. Lo que no se puede hacer es no gestionar. El debate tiene que ir a la voluntad de un consenso. Éstas son las grandes dificultades que existen", sostuvo el referente sindical.

En declaraciones radiales, el ex diputado nacional advirtió que "hay muchos gestores de ida y de vuelta que condicionan en términos personales las discusiones políticas".

En ese sentido, el dirigente peronista reclamó "un grado de madurez" en la alianza gobernante, pero pidió "centralizar la gestión ante todo".

Además, Daer remarcó que "el salario sí o sí le tiene que ganar a la inflación porque es la forma progresiva de que la Argentina tenga otra salida".

"Es un tema de necesidad y de convencimiento y de que existe la voluntad política" de que los ingresos de los trabajadores tienen que mantener el poder adquisitivo y no ceder ante los incrementos de precios, agregó el referente de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Y profundizó: "Tenemos que ganarle a la inflación porque es la única forma de generar crecimiento y sostener algo que es incipiente".

A la vez, planteó que los empresarios deberían pensar en un "aumento de la oferta para ganar por volumen y no por precio", para así hacer su aporte a la lucha contra la inflación.

"Todos tenemos que intentar alinear la economía a una baja gradual de la inflación, no las ideas locas de shock. Todos aspiramos a que la inflación baje. Todas las paritarias tienen fechas de revisión", agregó.

Por otra parte, al referirse al anuncio del aumento del piso del impuesto a las ganancias, Daer indicó: "No hubo tensiones de ninguna manera. Pero si uno no pone en la agenda política los temas, no se terminan discutiendo".

En ese sentido, el gremialista destacó que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, "tiene permanentemente en agenda" el tema de este gravamen y, acerca de las rispideces que mantuvo el tigrense con el ministro de Economía, Martín Guzmán, por ese tema, manifestó: "Las velocidades (de la gestión para modificar el mínimo no imponible de ganancias) fueron las que tenían que ser".