Proyectan un modelo alternativo a la repetición en las escuelas

En la previa al encuentro bilateral de Educación entre Nación y Provincia, la titular de la cartera en Santa Fe, Adriana Cantero, se refirió a la baja tasa de graduación en escuelas secundarias: “Es una tasa que preocupa y nos ocupa”. “Para ello, hay que atacar la repetición, y tener el coraje de decir que la repetición no es una buena decisión pedagógica”.

La funcionaria dijo al respecto que ”la repetición produce desgranamiento y sobre edad, chicos que no se gradúan en el tiempo previsto, y otros que abandonan. Por eso Santa Fe quiere presentar en el diálogo bilateral, una propuesta de escuela de avance continuo, donde hay que aprobar todo lo que hay que aprobar”. En este marco, explicó que “hay que pensar trayectorias que no los vuelva a poner al comienzo. Sólo en escuelas secundarias sucede la repetición”. “El avance continuo requiere garantizar todos los aprendizajes que marca el curriculum para todos“, indicó la ministra. Sin embargo, Cantero explicó que los detalles del proyecto se conocerán más adelante, con una mayor definición.



EXTENSION HORARIA

En tanto, la ministra de Educación dijo a LT10 que la extensión horaria en las escuelas comenzaría primero en las escuelas rurales luego de las vacaciones de invierno. La funcionaria detalló que son 813 escuelas rurales que darían inicio a esta jornada extendida de media hora de clases. En este marco, explicó que “está todo preparado para el financiamiento, ya que Nación aportaría el 80% y Provincia el 20%”. “La primaria es el núcleo del sistema educativo, y es importante que los niños tengan una jornada de 5 horas mínimas todos los días”, enfatizó Cantero. Por otra parte, la ministra detalló que, en escuelas urbanas, aún no está definido cuándo será el comienzo de esta extensión horaria.



USO DE BARBIJOS

A su vez, Cantero habló del uso de barbijos en escuelas y aclaró que “es altamente recomendable que los chicos mantengan el cuidado en espacios cerrados”. Y agregó: “Sin embargo, seguimos con el mismo protocolo de flexibilización hasta que el Ministerio de Salud indique otra cosa”.