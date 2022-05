Ocupación hotelera plena en la ciudad por la carrera del TC

La presencia del Turismo Carretera en Rafaela, con la presencia de aproximadamente 50.000 personas, indefectiblemente le dejará muchos millones a la cuidad, fundamentalmente en el rubro hotelero y gastronómico, dos de los sectores más castigados por la pandemia y que de a poco se va recuperando. Este regreso de la categoría más popular del automovilismo nacional luego de 3 años ha generado muchísimas expectativas no sólo a nivel local, sino también regional, provincial y nacional, donde miles de fanáticos de distintos puntos del país suelen pisar el suelo rafaelino para disfrutar de un verdadero espectáculo en un circuito sumamente especial y particular.

Fueron muchos los que empezaron a venir y a formar fila en la prolongación del Bv. Lehmann, a la espera del ingreso al Ovalo, desde prácticamente 10 días antes. Pero recién desde el viernes, los apasionados de los fierros empezaron a llegar en masa con sus vehículos. Y de a poco, con el correr de las horas, los hoteles y los locales gastronómicos comenzaron a colmarse. Es que siempre es muy positivo para el rubro la llegada del TC a nuestro medio, ya que es uno de los pocos eventos que son esperados con ansias, significando un beneficio económico para todos, supermercados, carnicerías, estaciones de servicios, comercios, etc.

Es por ello que Silvia Imperiale, presidenta de la Cámara de Propietarios de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y afines de Rafaela (CAPHREBAR), se mostró ayer muy entusiasmada con la actividad y todo lo que mueve y genera este fenómeno y pasión que moviliza a multitudes. "La ocupación hotelera en Rafaela fue plena, tanto el viernes como este sábado, ya que el acceso del público al circuito se dio precisamente el viernes. Años anteriores, cuando la gente podía ingresar los días jueves, la ocupación plena se daba el mismo día jueves. Históricamente, los hoteles de la ciudad suelen colapsarse cada vez que viene el TC y a nivel hotelero, por supuesto que estamos más que contentos y sumamente satisfechos. Esta carrera es el gran evento que tiene Rafaela todos los años, donde todos nos vestimos de banderas a cuadro como para recibir a toda la gente que nos visita en esta actividad que es tan simbólica y todo lo que representa para esta región y esta zona puntualmente el automovilismo".

Y con respecto a la gastronomía, Imperiale le comentó a este Diario que "también el rubro ha tomado un gran impulso. El movimiento de gente en la ciudad repercute muchísimo en la gastronomía. Por ejemplo, este viernes a la noche, había largas filas y colas prácticamente en todos los negocios gastronómicos de la ciudad, hasta para encargar una pizza. Así que en líneas generales, el balance que podemos hacer de la actividad que genera el arribo del Turismo Carretera es de lo mejor. Esto, indudablemente, nos impulsa a seguir trabajando para que Rafaela se convierta, verdaderamente, en una ciudad de eventos. Este es uno de los más significativos, junto con el Sueño Celeste, el torneo de fútbol infantil que también organiza el Club Atlético, con la presencia de casi 5.000 chicos del país y del exterior. Así que queremos prolongar en el tiempo y de materializar distintas clases de eventos, tanto sociales, culturales como deportivos que signifiquen un flujo y un caudal de turistas que visiten la ciudad".



MIL CAMAS

Mientras tanto, Imperiale también narró que son aproximadamente 1.000 las camas que hay en Rafaela sumando todas las disponibilidades hoteleras. En cuanto a los precios, se estiman que los valores oscilan entre los 5 mil y 15 mil pesos, aproximadamente, por noche. Y sumado a los gastos gastronómicos, se puede especular, como mínimo, entre 12 o 13 mil pesos por persona por cada día.