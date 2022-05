Milman: "El presidente debería ocuparse de la inflación antes que buscar enemigos"

"El Presidente en vez de ocuparse de la inflación se centra en buscar enemigos. La principal demanda de los argentinos hoy es la inflación y el Presidente en vez de pensar en el expresidente (Mauricio Macri), que ha hecho cosas buenas y otras no las terminó de hacer, debería ocuparse de la inflación", apuntó Milman.

En dialogó en Contacto Digital, que conduce Alejandro Alfie en Radio Rivadavia, completó: "Él está gobernando, no es un relator histórico. Él no debe estar relatando la realidad, tiene que ocuparse de ella".

"El 1 de marzo del 2020 el Presidente fue al Congreso a hablar de unir a los argentinos, pero ahora sí hay argentinos que somos enemigos. Me parece que no es el Presidente que habló el 1 de marzo del 2020, se ha convertido en otra cosa", disparó.

En esa línea, el diputado nacional recomendó que el jefe de Estado "primero arregle con sus enemigos internos, que parece tenerlos mucho".

"Usar la palabra de enemigo en términos políticos me parece un desacierto. Hay adversarios, hay competidores, al algunos que tienen otra mirada respecto de cómo se resuelven los problemas del país", agregó.

Para Milman, "la contradicción fundamental de la Argentina es populismo versus republicanismo", y recordó: "En las elecciones del año pasado demostramos que le pudimos ganar al oficialismo. En nuestra coalición no pensamos todos lo mismo pero compartimos los valores".

Consultado acerca de la posibilidad de ampliar Juntos por el Cambio con la incorporación de dirigentes políticos, respondió: "La ampliación hay que verla más adelante. No un año adelantado es un error garrafal. Tenemos que sostener la unidad para resolver los problemas concretos de la sociedad".

"Más adelante resolveremos con quiénes compartimos las ideas o con quién conformamos una alianza con la que compartamos los valores, como sucede con Juntos por el Cambio. Más adelante veremos a quién convocar", completó.

En otro tramo de la entrevista, consideró que "la pobreza se resuelve con educación y trabajo, no con piquetes" y planteó: "Hay que generar empleo, no necesitamos organizaciones que obliguen a la gente a cometer delitos".

"Si ayudan a la gente, bienvenidas sean, pero estas organizaciones que los obligan a subir al micro, que les toman lista, que le cobran una parte del plan, esas organizaciones no tienen que administrar los planes. Los planes los tiene que administrar el Estado, que es enorme", concluyó.