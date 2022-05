“Prefiero estar discutiendo el rumbo y no candidaturas como la oposición”

"En el Frente de Todos tenemos miradas que exponemos, pero tienen que ver con el rumbo de la Argentina", sostuvo el líder del Frente Renovador.

En diálogo con Hagamos algo con esto, el programa que conducen Irina Hauser y Pablo Marcovsky en La 990, el tigrense subrayó: "Prefiero estar discutiendo sobre el rumbo y no sobre candidaturas, como está haciendo la oposición".

Al referirse a las elecciones de 2023, Massa afirmó que en esos comicios "se va a discutir si la Argentina apuesta a un proyecto de desarrollo o apuesta a un modelo financiero, como el de 2015- 2019".

"Voy a hacer todo para que sigamos gobernando la Argentina y para eso trabajo todos los días tratando de imponer una agenda asociada a lo que fue nuestro contrato en 2019", subrayó el presidente de la Cámara baja, quien indicó que habla "mucho" tanto con el mandatario Alberto Fernández como con la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Además, el líder del Frente Renovador cuestionó la comunicación del Gobierno: "Cuando no contás lo que hacés es muy difícil que la gente se enamore. Tenemos que autoexaminarnos y reiterar una y mil veces aquellas cosas en las que estamos torciendo el rumbo".

El referente oficialista también habló sobre Juntos por el Cambio y manifestó que "parece que (el ex presidente Mauricio) Macri es el que va a decidir" el candidato del PRO para competir en las PASO de la alianza opositora. También consideró que "la UCR tiene proyectos de país hasta antagónicos respecto de lo que piensa Macri".

"Hay un sector tentado de hacer un acuerdo con la ultraderecha, que pone incómodo a la UCR y a la Coalición Cívica", añadió.

Por otra parte, Massa remarcó que es "clave mirar las cadenas de valor" a la hora de enfrentar a la inflación, ya que advirtió que hay algunos "aumentos de precio inexplicables". "Hay que mirar los monopolios que hay en algunas cadenas de valor, sentarse con todas las herramientas del Estado a discutir", indicó el referente del Frente de Todos.