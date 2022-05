Rodríguez Larreta destacó la unidad indestructible de Juntos por el Cambio

"La Convención estuvo muy bien. Ratificaron el acuerdo de Juntos por el Cambio, que es lo más importante. No porque hubiera dudas, sino porque ratificar la unidad siempre suma. La unidad de Juntos por el Cambio es indestructible", sostuvo el mandatario de la Ciudad.

En declaraciones radiales, el referente del PRO subrayó que en ese marco están "trabajando todos juntos en un plan de Gobierno, un plan para que la Argentina vuelva a crecer, para que haya desarrollo y ese desarrollo se transforme en trabajo, para que baje la inflación".

Al ser consultado sobre sus deseos de ser Presidente, el dirigente opositor mantuvo su decisión de evitar confirmar esa aspiración públicamente y señaló que "a las PASO van a ir todos los que quieran ser candidatos y la gente va a elegir".

Asimismo, Rodríguez Larreta remarcó que pretende que haya "un consenso más amplio" para impulsar cambios en el país. "Hay que ir a la década del 20 para encontrar un Gobierno democrático que mantiene lo que le deja el Gobierno anterior. Acá cada uno que llega es un fundador más que un Presidente. Empezamos todos de vuelta, todo lo que hizo el anterior es una catástrofe. No puede funcionar así la Argentina", se quejó.

En ese sentido, el jefe de Gobierno porteño señaló que "no es una cuestión de imponer", sino de buscar consensos: "La Argentina de la antinomia hace 80 años que nos lleva al fracaso".

Por otra parte, se diferenció de lo planteado por el referente liberal Javier Milei respecto a la libre portación de armas de fuego y manifestó que está "en contra". "No creo que sea la solución" a la inseguridad, explicó.