Unión recibe a Crucero

Unión de Sunchales recibirá este domingo a Crucero del Norte de Posadas, en uno de los partidos de la undécima fecha del torneo Federal A, Zona Norte. El encuentro se disputará a partir de las 17.30 en el estadio de la Av. Belgrano de la vecina ciudad, con el arbitraje de Joaquín Gil, de San Pedro.

El Bicho Verde viene de caer en Las Parejas, pero irá por su tercer triunfo consecutivo de local, con el objetivo de ir dejando los últimos puestos de la tabla.

Los demás partidos: a las 13.30 Douglas Haig vs. Racing de Córdoba; 15 Defensores de Villa Ramallo vs. Gimnasia de Concepción del Uruguay; 15.30 Sarmiento de Resistencia vs. Sp. Belgrano de San Francisco; DEPRO vs. Juventud Antoniana; 16 San Martín de Formosa vs. Boca Unidos; Gimnasia y Tiro de Salta vs. Sp. Las Parejas; 18 Central Norte vs. Juventud de Gualeguaychú. Libre: Atlético Paraná.