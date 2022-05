CRAR empató ante Logaritmo

En un partido de mucha paridad y jugado con gran intensidad, CRAR y Logaritmo igualaron en 18 en el inicio de la segunda rueda del torneo de Segunda División del TRL. Al cabo del primer tiempo se imponía la visita por 10 a 8.Los puntos del equipo rafaelino fueron por intermedio de los tries de Jerónimo Ribero y Martín Zegaib, un penal de Pablo Villar; un drop y una conversión de Martín Bocco.

CRAR formó con Matías Rocchi, Martín Zegaib y Gabriel Morales; Mariano Ferrero y Juan M. Imvinkelried; Ignacio Sapino, Manuel Mandrille y Facundo Aimo; Esteban Appó y Pablo Villar; Jerónimo Ribero, Juan Nicolás Imvinkelried, José Francone y Leonardo Sabellotti; Santiago Kerstens.Ingresaron en la escuadra dirigida por Enrique López Durando, 43′ Martín Bocco por Pablo Villar; 52′ Jonatan Viotti por Morales; 54′ Juan C. Karlen por Juan Imvinkelried; 56′ Gastón Kerstens por Sapino; 65′ Ricardo Brown por Appó y Mateo Villar por N. Imvinkelried.

Otros resultados: Tilcara 15 - Alma Juniors 17; La Salle 16 - Los Caranchos 20 y Jockey de Venado Tuerto 42 - Universitario de Santa Fe 18.

Posiciones: Jockey 35; Los Caranchos 29; Logaritmo 27; CRAR 21; Alma Juniors 15; Tilcara 11; Universitario (SF) y La Salle 9.

En la próxima fecha (2ª de las revanchas) jugarán: Universitario vs. Tilcara; Alma Juniors vs. CRAR; Logaritmo vs. La Salle y Los Caranchos vs. Jockey (VT).