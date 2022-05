Chevrolet, Torino y Ford, protagonistas de una espectacular clasificación de TC

Al margen de cualquier denominación que le imponga al evento la Asociación Corredores Turismo Carretera, siempre son "especiales" las carreras que se disputan en el autódromo "Ciudad de Rafaela".

Como la gran mayoría de las que se desarrollaron en nuestro icónico trazado y como la que habrá de entregarnos la categoría este domingo.

Es que la Carrera de los 3 Millones, que se realizará hoy por el Gran Premio "Ero Francisco Borgogno", remitiéndonos a lo observado en la clasificación, promete alcanzar un considerable voltaje emocional.

Es común que en el TC se estrechen las diferencias a la hora de clasificar, pero seguramente no tanto como para que los cuatro primeros estén separados por escasas 81 milésimas, como ocurrió este sábado.

Agustín Canapino (Chevrolet), ganador en la segunda competencia disputada en 2019 en el trazado del Club Atlético, fue el mejor en la instancia preliminar, relegando por 40 milésimas a Germán Todino (Torino) y por 74 al bicampeón Mariano Werner (Ford), que festejó en 2016, en la primera edición de la Carrera del Millón.

Hablar de candidaturas a esta altura de las circunstancias, sería asumir un riesgo demasiado alto y no resultaría prudente gastar a cuenta por la extrema paridad que se puso de manifiesto en la previa de esta sexta fecha del calendario.

Canapino siempre debe ocupar un lugar, por mérito propio, entre los favoritos. En el veloz escenario local y en cualquier otro trazado, como lo demostró en reiteradas ocasiones a lo largo de una trayectoria que se puede resumir, para graficar sus excepcionales cualidades, en la obtención de cuatro títulos.

Todino, por su lado, ya exhibió sus pergaminos en el cierre de la temporada pasada y se encargó de revalidarlos en la actual, que lo tuvo invariablemente como protagonista, aunque su materia pendiente de este año es conseguir una victoria, requisito obligatorio para aspirar a su primera consagración.

Es muy poco lo que puede agregarse a lo conocido de Werner, quien es nada menos que el vigente bicampeón y que se adapta, como piloto dúctil que es, a todos los escenarios que visita la categoría.

Claro que la lista de postulantes a la victoria no se agota con esos tres nombres, porque ayer quedó claramente expuesto que en Rafaela, por sus particulares características, son varios los que tienen derecho a ilusionarse con alcanzar la gloria deportiva y la tentadora recompensa económica.

De hecho, Juan Cruz Benvenuti, Esteban Gini y Leonel Pernía, todos con Torino, por citar a los que estarán largando desde los cajones externos en las primeras filas de las series, se encargaron de exhibir sus credenciales en la tarde sabatina en nuestro "Templo de la Velocidad".

Esta mañana, una vez que se consuman los tres parciales, en una exigencia de plena aceleración sobre apenas cinco vueltas que no admitirá ningún tipo de especulaciones, tal vez pueda empezar a clarificarse el panorama.

O en todo caso, porque también es una posibilidad que nadie puede descartar antes del inicio de la acción que se desarrollará en la fría mañana rafaelina, al cabo de esas instancias podrían llegar a plantearse mayores interrogantes sobre el desenlace de la gran final.

Es una cuestión de estricta lógica, porque así lo refrendan los antecedentes, en un dibujo que presenta opciones claras de sobrepaso como pocos otros en el calendario automovilismo nacional.

Está claro que el legendario óvalo generaba una adrenalina única, pero no es menos demandante el hecho de transitar los dos curvones y las tres chicanas, que permiten alcanzar un promedio muy cercano a los 200 kilómetros por hora, como el que estableció el "Titán" para quedarse con la pole en este ansiado y siempre convocante regreso del Turismo Carretera.

La mesa está servida. Después de un sustancioso aperitivo, el plato central seguramente responderá a los paladares más exigentes en el cierre de una Semana de la Velocidad que posicionó definitivamente a la ciudad y a la provincia como un interesante destino turístico.

Rafaela tiene en el deporte motor a un motivo de especial atracción y cada vez que rugen los motores se acaban las excusas para los fanáticos, que acuden masivamente al llamado de los "fierros". Una historia que se viene repitiendo, casi de manera increíble, o no tanto, desde hace más de 103 años, por obra y gracia del Club Atlético.