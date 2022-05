La economía argentina no está bien más allá de algunos brotecillos verdes, lo sabemos con certeza quienes lidiamos todos los días con la inflación y la finitud del salario. Una golondrina no hace primavera, dice un antiguo refrán que describe a la perfección la foto del país en estos momentos. Pero a nivel global, la economía tampoco funciona como un reloj suizo sino que por la pandemia o por las guerras se han incorporado variables que han impactan o alteran cualquier zona de confort.En las últimas semanas, el mercado de las criptomonedas sufrió el golpe de estos tiempos de incertidumbre en lo que todo se pone en duda y escasean tanto la confianza como la seguridad y lo que abunda es el estrés. Este universo cripto que aún requiere de predicadores para sumar fieles porque los cautelosos aún desconfían de sus beneficios está dando que hablar en la actualidad.En este escenario, el Banco Central Europeo (BCE) consideró que los mercados de criptoactivos aún no plantean riesgos de estabilidad financiera, al no ser suficientemente grandes ni estar interconectados con las finanzas tradicionales. Sin embargo, advirtió que si ese sector continúa en crecimiento, puede convertirse en un riesgo. La naturaleza y la escala de los mercados de criptoactivos están evolucionando rápidamente y, si las tendencias actuales continúan, los criptoactivos supondrán riesgos para la estabilidad financiera, evaluó la entidad.Según la autoridad monetaria europea, si bien la interconexión entre los criptoactivos no respaldados y el sector financiero tradicional ha crecido considerablemente, hasta ahora las interconexiones y otros canales de contagio se han mantenido suficientemente pequeños. Por caso, detalló que los inversores han podido manejar la caída de 1,3 billones de euros en la capitalización de mercado de los criptoactivos sin respaldo desde noviembre de 2021, sin incurrir en riesgos de estabilidad financiera.Sin embargo, el BCE alertó que a este ritmo, se llegará a un punto en el que los criptoactivos sin respaldo representen un riesgo para la estabilidad financiera. Además, indicó que el riesgo sistémico aumenta de acuerdo con el nivel de interconexión entre el sector financiero y el mercado de criptoactivos, el uso del apalancamiento y la actividad crediticia. Por ese motivo, señaló que resulta necesario que los organismos reguladores y supervisores monitoreen atentamente los desarrollos y cierren las brechas regulatorias o las posibilidades de arbitraje.En el mercado cripto, el BCE detectó varios riesgos para los consumidores, entre ellos información confusa, falta de recurso, complejidad del producto y apalancamiento, fraude y lavado de dinero y manipulación de mercado. Una encuesta realizada por ese banco reveló que hasta el 10 por cierto de los hogares europeos tienen criptomonedas, con inversiones que, en su mayoría, no superan los US$5.350 en cada uno de ellos.En este contexto de observación de lo que sucede con la economía mundial, el FMI sumó su mirada al considerar que, por ahora, no se observa una crisis sistémica de las deudas soberanas a pesar de que los niveles de endeudamiento están creciendo rápidamente.En un panel del Foro Económico Mundial que se realizó en la ciudad suiza de Davos, el organismo llamó a los países a restaurar la confianza y la cooperación internacional frente a la pandemia y la guerra en Ucrania, ya que consideró que el planeta enfrenta quizás el mayor reto desde la Segunda Guerra Mundial. Según el Fondo, la invasión rusa a Ucrania ha agravado la pandemia de Covid-19, una crisis tras otra, devastando vidas, arrastrando el crecimiento y elevando la inflación.Los altos precios de los alimentos y la energía pesan mucho en los hogares de todo el mundo. El endurecimiento de las condiciones financieras está ejerciendo más presión sobre las naciones, empresas y familias altamente endeudadas. Y los países y las empresas están reevaluando las cadenas de suministro globales en medio de interrupciones persistentes, describió el FMI al escenario de hoy día.