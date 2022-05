Más juegos de la octava

El torneo Apertura de Primera A continuó anoche con la disputa de su octavo capítulo. Los finales: Libertad de Sunchales 1 (45m PT Hugo Góngora) vs Ben Hur 1 (5m PT Luciano Pogonza), Peñarol 0 vs Deportivo Tacural 2 (26m ST Joaquín Alassia y 37m ST Andrés A. Mandrile), Deportivo Ramona 2 (45m PT Lucas Volken y 15m ST Gianluca Serrani) vs Atlético de Rafaela 1 (20m PT Alejo Ceccherini), Deportivo Aldao 2 (11m ST Carlos Fragata y 15m ST Mariano Cavallero) vs Argentino de Vila 0; Florida de Clucellas 0 vs Sportivo Norte 2 (23m ST y 24m ST Joaquín Cabral). Se postergó para el lunes, 22 hs., Talleres de María Juana vs Atlético María Juana ante el fallecimiento de Héctor Perusia, miembro de la subcomisión de fútbol de mayores de Atlético María Juana y padre de deportistas de la institución.



LAS POSICIONES



ZONA A: Ben Hur 22, puntos; 9 de Julio 18; Dep. Aldao 14; Atlético de Rafaela 10; Dep. Tacural 11; Dep. Ramona 10; Peñarol 7; Brown San Vicente 4; Arg. de Vila 3.



ZONA B: Sportivo Norte 16, puntos; Unión 13; Arg. Quilmes 13; Dep. Libertad 14; Atlético María Juana 12; Ferrocarril del Estado 11; Bochófilo Bochazo 8; Florida de Clucellas 7; Talleres María Juana 2.