Medrán ya piensa en el futuro, inmediato

No son momentos sencillos en barrio Alberdi. El equipo no levanta cabeza en la temporada 2022 de la Primera Nacional y con el cambio de cuerpo técnico se busca renovar los aires, las esperanzas principalmente. Y en eso anda Ezequiel Medrán y los suyos.

Ayer, luego del entrenamiento futbolístico en el Monumental, el flamante DT de la ‘Crema’ confirmó en conferencia de prensa que el defensor Guido Milán no seguirá en el club, ‘pidió que no va a seguir en la institución’, apuntó Medrán, que luego ante las posibles salidas que se vengan agregó: “Al jugador que no tenga el compromiso o la intención de defender esta camiseta, este escudo, no lo queremos en la institución”. Contundente.

Lo que pasará con Diego Cardozo, Facundo Castillón y Nicolás Aguirre, que llegaron para jugar y no lo hacen, más los casos de Franco Bellocq, Jonás Aguirre y Jonatan Fleita, que juegan y son los más resistidos por los hinchas, aún es incierto. Al respecto Ezequiel indicó: “La directiva analizará los diferentes casos, habrá un consenso y tomaremos las mejores decisiones”.



SOBRE REFUERZOS



El propio entrenador albiceleste se refirió al tema: “Es un mercado complejo a esta altura del año pero somos conscientes, y lo hemos hablado con la directiva, que tenemos que reforzarnos en todas las líneas”.

El primero con el que se avanzó y sólo resta que estampe la firma es Nicolás Laméndola. El mediocampista de 23 años llegará procedente de Atlético Tucumán y desde la próxima semana se estaría sumando al plantel celeste.

“Es un jugador que conozco, que tengo muy buenas referencias y puede una opción importante de cara al futuro”, indicó Medrán.



AYER FÚTBOL, HOY VIAJAN



Atlético trabajó en la mañana de ayer en el estadio Monumental con vistas al encuentro de este domingo, 17hs, ante Mitre en Santiago del Estero y hubo minutos de fútbol.

En eso de ir “buscando variantes y viendo alternativas pensando en el rival”, Medrán probó con: Julio Salvá; Facundo Nadalín, Jonatan Fleita, Mateo Castellano y Juan Galetto; Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Gonzalo Alassia y Guillermo Funes; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler.

El plantel profesional de la ‘Crema’ volverá a trabajar en la mañana de hoy en Alberdi, se confirmarán los convocados y luego del medio día viajará rumbo a Santiago para esperar por el encuentro de mañana.