El Gobierno elevó el mínimo imponible del impuesto a las ganancias a $280.792

El Gobierno anunció ayer la suba del piso del Impuesto a las Ganancias, para la cuarta categoría, a $280.792, que comenzará a regir desde el 1 de junio y el aguinaldo quedará exento de los descuentos del tributo. El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anunciaron el cambio junto a los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, tras una reunión encabezada por el presidente Alberto Fernández.

La medida eleva el actual mínimo de $225.000 hasta los $280.792 y además de elevar el mínimo no imponible de Ganancias, el Gobierno anticipó que el medio aguinaldo quedará excluido del pago del impuesto. Según la Ley del Impuesto a las Ganancias, el aguinaldo tributa Impuesto a las Ganancias cuando el promedio de las remuneraciones brutas del año supera el piso mínimo desde el cual se paga Ganancias.

La definición del anuncio se concretó en una reunión previa, que presidió el Jefe de Estado y que finalizó con una conferencia de prensa en la que los líderes sindicales se mostraron, junto a los ministros y el presidente de la Cámara de Diputados, en respaldo a la medida.

Massa afirmó que "no se trata de que gana uno u otro, acá ganaron los trabajadores. Debatir y discutir soluciones depara resolver soluciones; no es malo ni pelea" y mencionó en varias oportunidades que la decisión fue "del presidente de la Nación", tratando de minimizar la interna política que generó la medida.

"La semana que viene terminan de cerrar dos paritarias, ahí queda consolidado el Ripte (sistema que define la actualización) y una vez consolidado, sale el decreto que incluye la exclusión del aguinaldo del pago del impuesto a las ganancias", explicó Massa.

Agregó que la medida apunta a "defender el poder de compra de los salarios" y remarcó que el sueldo "es una remuneración, no una ganancia".

El ministro de Economía, Martín Guzmán, enfatizó que la medida quedará "efectiva a partir del 1° de junio" y aseguró que "no tiene ningún impacto" en las metas fiscales acordadas entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Guzmán explicó que en el 2019, bajo la gestión de Mauricio Macri "2,1 millones de personas tributaron el impuesto a las Ganancias" y que el año pasado se reformó el tope de Ganancias y "se logró reducir en 1,2 millones de personas, trabajadores y trabajadoras, que tributaban este impuesto".

El ministro añadió que el gobierno "dispone políticas para defender los intereses de los y las trabajadores".

En respaldo a la medida, Daer dijo que "la recuperación del salario tiene que ser el objetivo que se mantenga para tener un circulo virtuoso que genere mayor trabajo, mayor consumo y mejor calidad de vida de los argentinos".

La medida se anunció luego de darse a conocer una segunda carta firmada por Massa reiterando el pedido de elevación del piso del impuesto para la cuarta categoría.

El titular de la cámara de diputados había pedido una suba inmediata de mínimo no imponible, luego de un análisis que realizaron los equipos técnicos del parlamento. (NA)