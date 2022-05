La Provincia celebra el Día de Acción por la Salud de la Mujer

El Ministerio de Salud recuerda que cada 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer esta efeméride que promueve el derecho a vivir una vida digna, saludable, con igualdad de oportunidades y sin violencias, trabajando en favor de la atención, prevención y tratamiento de las múltiples causas de enfermedad y muerte que las afectan.

En lo que refiere al sector salud, es importante generar transformaciones en el sistema que garanticen la equidad y el acceso de las mujeres y personas LGBTTTIQ+ a la atención y a las políticas de promoción, prevención y cuidados. Además, la emergencia sanitaria puso aún más en evidencia las brechas de géneros y expuso la oportunidad de ofrecer respuestas con políticas equitativas.

En ese sentido, la Dirección de Programas de Salud Sexual, Reproductiva y Diversidad del Ministerio de Salud, viene realizando acciones concretas que contribuyen a la construcción de información y promueven el acceso a derechos de la salud integral de las mujeres:



COLEGIADO DE SALUD SEXUAL

Es un espacio participativo de toma de decisiones, donde se encuentran los equipos de salud de diferentes niveles de una misma zona de referencia para dialogar, gestionar y resolver procesos de atención. En los encuentros se trabajan temáticas tales como la revisión de circuito de ecografías, la mejora en la comunicación entre niveles para garantizar el Plan de Parto de la persona gestante, anticoncepción post parto, calidad de registros sanitarios, seguimiento de controles prenatales, entre otros.



ABORDAJE DE LA FERTILIDAD

EN EL SISTEMA DE SALUD PÚBLICO

El 27 de mayo se realizó un encuentro presencial que fue retransmitido de manera virtual en simultáneo a las 5 regiones. En el mismo se revisó el marco normativo y abordaje de las consultas sobre fertilidad en cada nivel, las posibilidades para referenciar a niveles de atención de mayor complejidad identificando los diferentes procedimientos; asimismo fue una excelente oportunidad para presentar la conformación de la red de atención de equipos de segundo y tercer nivel.

El objetivo principal es fortalecer el acceso a la información para la población acerca de dónde consultar ante una duda relacionada con fertilidad en la provincia de Santa Fe, dar a conocer la red de atención existente y el protocolo de derivación para garantizar un abordaje oportuno y de calidad a cada consulta.



EQUIPOS DE SALUD SEXUAL

Además, el Ministerio de Salud llevó a cabo actividades de capacitación y acompañamiento a equipos de Salud Sexual Integral del Ministerio de Salud junto a IPAS sobre procesos de atención de salud de calidad en la aplicabilidad de la LEY 27.610 IVE.

En este marco, se desarrollaron capacitaciones con los equipos de salud de los hospitales Iturraspe y Cullen de la ciudad de Santa Fe y, Eva Perón y Provincial de la ciudad de Rosario, abordando tanto contenidos clínicos como sensibilizadores para su posterior aplicabilidad y monitoreo.

El trabajo con modalidad de taller participativo abarcó temáticas para identificar mitos y prejuicios existentes acerca del embarazo no deseado, su interrupción y el proceso de atención en las mujeres que lo experimentan y se reforzaron los conocimientos sobre las mejores opciones de tratamiento integral.



JORNADA EN CERES

El lunes 16 de mayo, se realizó en el hospital de la localidad de Ceres una reunión para revisar circuitos para la atención de situaciones de IVE/ILE en el oeste de la provincia de Santa Fe. Estuvieron presentes la subsecretaria de Primer y Segundo nivel, Dra Marcela Fowler, junto a la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva y Diversidad, el equipo directivo y el servicio de Ginecología del hospital de Ceres, las integrantes de la consejería en Salud Sexual del Hospital Jaime Ferré (Rafaela), y profesionales de los hospitales de Tostado, Villa Minetti, San Guillermo, y Arrufó.

En dicha oportunidad se abordó el marco legal y los procesos y circuitos de atención de IVE/ILE, se compartió información sobre los registros informáticos de los procesos de atención, y se revisaron las dificultades de los circuitos locales. Asimismo se acordaron estrategias conjuntas para fortalecer el acceso en dicha región.



ANTICONCEPTIVOS DE

LARGA DURACIÓN

El día martes 17 de mayo, acompañando a la Coordinación de la Subregión Norte de los Caps de Rosario y Granadero Baigorria, se capacitó a profesionales de los diferentes centros de salud de la zona, sobre Implantes Subdérmicos y el acceso a derechos de salud sexual. La jornada cerró con la colocación de dicho método anticonceptivo en usuarias que lo habían solicitado.



PARTO RESPETADO

EN CAMPO SAN JOSÉ

En la semana del parto respetado se realizó una actividad con mujeres embarazadas de la comunidad Mocoví Com Caia de Campo San José. El equipo de Salud realizó un intercambio de experiencias, saberes y se realizó una charla sobre los derechos de las mujeres. Además, ese día se inició un taller de costura confeccionando ropa para bebés.

Asimismo se realizó una feria en la comunidad Mocoví Nainic en la Posta San Francisco de Asís. Se montó un panel de fotos de los talleres de recuperación de saberes sobre uso de hierbas medicinales, en donde participaron mujeres y equipo de salud local.



SEMANA MUNDIAL DEL

PARTO RESPETADO

El día viernes 20 de mayo, en el Hospital Provincial de Rosario, se realizó el colegiado de gestión entre los efectores de la red que referencian a mujeres y personas gestantes a la Maternidad de dicho hospital. En la jornada se abordaron ejes de la Ley de Parto Respetado tales como: seguimiento del embarazo y acceso a estudios complementarios pertinentes desde el primer y segundo nivel de atención, acompañamiento en preparto, parto y posparto, consejería sobre anticoncepción y lactancia, circuitos y comunicación efectiva entre niveles, abordaje conjunto de la población adscripta al área de referencia, etc. Se acordó sostener este espacio de trabajo mensualmente, asumiendo la responsabilidad de implicarse en la resolución de las dificultades que se identifiquen, entendiendo como principal función de los equipos, la garantía de derechos.

Por eso, cada 28 de mayo reforzamos la promoción del derecho de mujeres y niñas a tomar decisiones libres y autónomas para disfrutar de una vida sexual elegida, respetando la forma que vivimos y sentimos nuestros cuerpos, deseos, gustos y emociones. Decidir cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales o no tenerlas. Acceder gratuitamente a métodos anticonceptivos y de barrera. Elegir si tener o no hijos, cuántos, cuándo y con quién. Vivir libremente y que se respete nuestra identidad de género y orientación sexual. No sufrir discriminación vinculada a la edad, etnia, condiciones socio-económicas, patrones de belleza, orientación sexual e identidad de género. Recibir atención gratuita e integral de la salud.