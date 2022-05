CRAR recibe a Logaritmo

Este sábado comenzarán las revanchas del certamen de Segunda División del Torneo Regional del Litoral y CRAR estará recibiendo a Logaritmo de Rosario, por la octava fecha.

Los horarios serán los de siempre: 12.45hs Pre-Reserva, 14.15hs Reserva y 16.00hs Primera. El juego principal será arbitrado por Joaquín Zapata.

CRAR viene de cerrar la primera rueda con una victoria ante La Salle y suma una buena racha de resultados con tres victorias y un empate. Los dirigidos por Enrique López Durando acumulan 19 puntos. Logaritmo, por su parte, fue uno de los mejores en las primeras siete fechas y marcha segundo con 25 unidades (misma cantidad que Los Caranchos), a cinco del líder, Jockey Club de Venado Tuerto. El 'Matemático' viene de ganarle a Tilcara en Paraná, 35 a 25.

El XV inicial que presentará el Verde en la jornada de hoy será con: 1 Matias Rocchi, 2 Martín Zegaib, 3 Gabriel Morales, 4 Mariano Ferrero, 5 Juan Manuel Imvinkelried, 6 Ignacio Sapino, 7 Manuel Mandrille, 8 Facundo Aimo, 9 Esteban Appo, 10 Pablo Villar, 11 Jerónimo Rivero, 12 Juan Nicolás Imvinkelried (cap.), 13 Guillermo Brown, 14 Leonardo Sabellotti

y 15 Santiago Kerstens



EL RESTO DE LA FECHA. Jockey VT vs Universitario SF (Agustín Suárez), La Salle vs Los Caranchos (Facundo Gorla), Tilcara vs Alma Juniors (Emilio Traverso).



POSICIONES: Jockey VT 30, puntos; Logaritmo 25; Los Caranchos 25; CRAR 19; Alma Jrs. 11; Tilcara 10; UNI SF 9; La Salle 8.