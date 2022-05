El auditorio de la Asociación Médica ahora se llama "Dr. René G. Favaloro"

La Asociación Médica del Departamento Castellanos realizó ayer el acto de imposición con el nombre “Dr. René G. Favaloro” al renovado Salón Auditorio, a modo de homenaje a uno de los médicos argentinos más destacados a nivel mundial cuyo legado científico y en el plano de los valores humanos es de enorme magnitud. El nuevo espacio incluye la instalación de tecnología de punta que permitirá el desarrollo de actividades híbridas para la transmisión y recepción digital y presenciales en simultáneo.

Además de la revalorización de las instalaciones como ámbito de formación profesional para los médicos del departamento Castellanos y para toda la comunidad, el acto tuvo un merecido reconocimiento a la figura del Dr. René Favaloro, quien además de realizar un aporte decisivo a la cirugía cardiovascular desde la investigación científica, se erigió en férreo propulsor de la educación.

Para tan importante acontecimiento llegaron hasta Rafaela, los doctores Enrique Baldessari y Ramiro Sanchez en representación de la Fundación Favaloro, mientras que la Dra. Liliana Favaloro envió un emotivo mensaje grabado ya que no pudo viajar por un inesperado cuadro de infección por Covid-19.



AUTORIDADES

A la cita, asistieron también una gran cantidad de autoridades entre las que se encontraron el senador departamental, Alcides Calvo, concejales de la ciudad de Rafaela entre los que se encontraba el presidente de ese cuerpo, Lic. Germán Bottero, la Directora de la Región Salud Rafaela, Lic. Eter Senn, la Secretaria de Desarrollo Humano, Miriam Villafañe, el Subsecretario de Salud de Rafaela, Dr. Diego Lanzotti, el Vicepresidente del Colegio de Médicos de Santa Fe, Dr. Julio Bedini, además de representantes de gremiales hermanas del arte de curar, ex presidentes de la Asociación Médica y asociados médicos y empleados de la institución.

El acto comenzó con el discurso del Dr. Daniel Marfortt, presidente de la entidad quien puso de relieve la importancia de recuperar las instalaciones para el desarrollo científico, cultural y humano de los profesionales: “Este lugar es el símbolo inequívoco del impulso que requiere una comunidad médica comprometida con la calidad científica, lo que finalmente se traduce en la construcción de la ética profesional que tiene en la medicina una tradición milenaria”.

Gran parte de sus palabras estuvieron también dirigidas a revalorizar la figura del Dr. Favaloro: “es un faro para las nuevas generaciones de profesionales médicos y en especial para quienes vivimos en el ‘interior del interior’. Lo es porque, nacido como médico rural, su historia se une a la de muchos colegas de la región que, como aquél, asumen a diario la responsabilidad de realizar una tarea clave para el desarrollo de las poblaciones donde se desempeñan”, destacó.

“También por su legado científico, que cambió radicalmente la historia de la enfermedad coronaria pero también por haberse erigido como un férreo propulsor de que la educación”, subrayó elogioso sobre las razones de la elección de su nombre.

Finalmente también hizo mención a los valores que representa la figura de Favaloro: “fue un abanderado del trabajo realizado con pasión, esfuerzo y sacrificio y nos mostró la importancia del deber de no apartarnos nunca de la ética. Lo escogimos, principalmente, por esa inmensa humildad que demostró durante toda su vida, que nos enseña que es necesario anteponer siempre el nosotros al yo, y que sacrificar lo individual en beneficio de lo colectivo es la clave para una sociedad más justa”, cerró para agradecer a los integrantes de comisión Directiva que trabajaron arduamente para hacer realidad el proyecto en muy corto tiempo.

Seguidamente, se dirigió a los presentes el Dr. Julio Bedini, vicepresidente del Colegio de Médicos de Santa Fe (Primera Circunscripción) quien tras las felicitaciones de rigor, se puso a disposición para ayudar a la Asociación Médica en la misión de fortalecer la formación continua de los médicos del departamento. Luego tomó la palabra el Senador Alcides Calvo, quien destacó el trabajo comprometido de la institución a lo largo de la historia y celebró la consecución del proyecto que destacó no sólo como un aporte para los médicos sino también para toda la comunidad de Rafaela y la región.



MENSAJE DE LA

DRA. LILIANA FAVALORO

Tras las palabras de las autoridades, se proyectaron dos videos. Uno de ellos de la Dra. Sonia Martorano, ministra de Salud de la provincia quien pese a estar abocada a otra actividad no quisó dejar de felicitar a la Institución por este logro y celebrar la elección del nombre del Dr. Favaloro. Luego se mostró un mensaje de la Dra. Liliana Favaloro, quien puso de relieve los valores que describen a su tío a quien definió como “un ser expecional” que dejó como legado valores que son guía para la Fundación que lleva su nombre y para las nuevas generaciones de profesionales.

Tras la proyección de los videos, el Dr. Ramiro Sánchez, Jefe de la Unidad Metabólica e Hipertensión Arterial, Hospital Universitario Fundación Favaloro, agradeció en nombre de la entidad el homenaje al Dr. Favaloro, quien fue su profesor y amigo, con quién compartía además de la pasión por la medicina, y por su querido Gimnasia y Esgrima de la Plata. Recordó el amor que le profesaban sus pacientes a quienes siempre ponía por encima de todo y manifestó que seguramente el Dr. Favaloro hubiera estado emocionado y muy agradecido por este homenaje.

Luego de las palabras, se realizó un simbólico corte de cintas del que participaron autoridades presentes y el descubrimiento de un cuadro que obsequió la Fundación Favaloro a la Asociación Médica y que lleva la imagen del Dr. René Gerónimo Favaloro, ubicado en el ingreso del auditorio. El acto finalizó con la bendición de las instalaciones a cargo del presbítero Roberto Baron.