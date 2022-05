AMSAFE y Sadop piden que se use el barbijo en escuelas

El frío llegó con fuerza y aceleró los contagios de Covid y otras enfermedades respiratorias como la gripe. Ante la imposibilidad de garantizar la ventilación cruzada en todas las aulas, una medida que es eficaz para evitar la transmisión de distintos virus, AMSAFE y Sadop salieron a pedir que vuelva a imponerse el uso del barbijo en las escuelas primarias y secundarias de la provincia. Cabe señalar que hace más de un mes en Santa Fe dejó de ser obligatorio en espacios cerrados.

Según pudo saber La Capital el Ministerio de Salud de Santa Fe no analizaba hasta este viernes retornar a la obligatoriedad del uso del tapabocas en espacios cerrados, en tanto sigue manteniendo una "fuerte recomendación" de su utilización. La mayor preocupación de los gremios docentes se centra en el contexto epidemiológico actual que muestra un incremento importante de casos de coronavirus a partir de la subvariante de Omicron (la BA2) que es más transmisible que la que provocó la tercera ola en el verano.

Desde el área de salud laboral del Ministerio de Educación comentaron que, por el momento, el ausentismo de los docentes "no es significativo". Respecto al uso del barbijo, admitieron que seguirán alineados con lo que dispone la cartera sanitaria. Sin embargo los gremios abrieron el paraguas basados en datos concretos: la suba de los contagios de Covid y otras virosis en Rosario es un hecho. Esta última semana las consultas en las guardias de hospitales municipales por infecciones respiratorias subieron el 12%, con un alto predominio de gripe. Los casos de Covid también aumentaron: se registraron 465 nuevos positivos en la ciudad en siete días. La mayoría de los enfermos presentó síntomas leves.

Sin restricciones en relación a la pandemia, funcionarios de Salud y especialistas en infectología siguen advirtiendo a la población que este invierno va a ser complejo para el sistema de salud ya que se sumarán al Covid las afecciones propias de la temporada que en los dos años anteriores prácticamente no se habían registrado ante la disminución de actividades grupales, sociales, escolares. Frente a ese panorama, y en una semana donde ya empezó a notarse el ausentismo en docentes y alumnos, según consignaron desde los gremios, es que solicitaron que el barbijo vuelva a ser un elemento de uso cotidiano en las escuelas, ya que está demostrado que es una herramienta eficaz para evitar la transmisión de virus respiratorios. Si bien no se hizo un pedido expreso al Ministerio de Salud el tema quedó planteado públicamente.