Mirtha superó el Covid

POR MICAELA CENDRA



BUENOS AIRES, 28 (NA). - El positivo de coronavirus de Mirtha Legrand, luego de su participación en la gala de los Martín Fierro, había preocupado a todo el entorno familiar y del espectáculo. La semana pasada anunció en sus redes sociales que se había hecho un test y que el mismo había arrojado que padecía la enfermedad.

De inmediato las alarmas se encendieron, pero según relato de la diva, en todo momento se sintió bien y segura al tener el esquema de vacunación completo: “Quiero contarles que di positivo de COVID-19. Estoy asintomática y me siento muy bien. Tengo mis vacunas al día y estoy muy tranquila. Les pido que me dejen descansar y transitar esto con serenidad. Gracias por la preocupación y el cariño de siempre”.

Pero este viernes la actriz y conductora dio una gran noticia en su cuenta de Twitter y junto a sus seguidores celebró que ya había superado el Covid-19: "Quiero contarles que mi test del día de hoy dio negativo de COVID. Muchas gracias a todos por preocuparse y ¡por las infinitas muestras de cariño! ¡A seguir cuidándose con responsabilidad! ¡chau chau!".

Según contó a un medio de comunicación se iba a realizar un nuevo hisopado para corroborar que ya tenía la autorización para recibir el alta y también relató cómo fue el proceso hasta enterarse que tenía coronavirus: "Luego de la fiesta de los Martín Fierro, empecé a tener algunos síntomas y el jueves pasado me hicieron un hisopado que me dio positivo. Ya había dado negativo antes de ir a los Martín Fierro”.

Luego de la gala de los Martín Fierro varias celebridades dieron positivo de coronavirus y sin dudas esta noticia comenzó a preocupar al entorno. En esta ocasión la diva de los almuerzos se sentó junto a su hija, Marcela Tinayre; su nieta, Juana Viale; su nieto, Nacho Viale y su bisnieta; Ámbar de Benedictis.

Aunque de dicha mesa nadie más resultó positivo, todo el peso de preocupación recayó en el momento en el que Susana Giménez la fue a saludar luego del In Memoriam que realizaron en donde aparecieron los hermanos fallecidos de Legrand y por el cual no pudo contener las lágrimas.